Çamur yağmuru başlıyor! Meteoroloji'den son dakika çöl tozu uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) haftaya damga vuracak kritik bir uyarı geldi. Türkiye genelinde etkili olacak çöl tozu dalgası için kırmızı alarm verildi. Özellikle Pazartesi gününden itibaren hava kalitesi düşecek, görüş mesafesi azalacak.
takvim.com.tr
Afrika'dan kopup gelen dev bir toz bulutu Türkiye'ye doğru ilerliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çöl tozu taşınımı nedeniyle kırmızı alarm verdi. Pazartesi gününden itibaren birçok şehirde adeta
'toz fırtınası' yaşanacak.
YOĞUN ÇÖL TOZU GELİYOR: ARAÇ YIKAMAYIN, CAM SİLMEYİN!
Meteoroloji yetkilileri, Mali üzerinden hareket eden yoğun çöl tozu kütlesinin Türkiye'yi etkisi altına alacağını duyurdu. Uzmanlar, özellikle batı bölgelerde hava kalitesinin ciddi şekilde düşeceğini, kronik solunum hastalığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
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Toz taşınımının en yoğun hissedileceği iller: İzmir, Manisa, Aydın, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kütahya.
HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR: MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK
Meteoroloji raporuna göre, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 6 derece artacak. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bahar havası etkisini gösterecek.
RÜZGARLAR GÜNEYDEN, ETKİ ORTA ŞİDDETTE
Türkiye genelinde rüzgarlar genellikle güney yönlerden esecek. Güneydoğu Anadolu'da ise kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette rüzgarlar bekleniyor.
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ÇIĞ, DON VE ZİRAİ TEHLİKELER SÜRÜYOR
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Ayrıca İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde
zirai don bekleniyor. Meteoroloji, tarımsal üretimle uğraşan vatandaşların hava tahminlerini dikkatle takip etmesi gerektiğini bildirdi.