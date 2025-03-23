Çamur yağmuru başlıyor! Meteoroloji’den son dakika çöl tozu uyarısı

⚠️ ÇIĞ, DON VE ZİRAİ TEHLİKELER SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Ayrıca İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don bekleniyor. Meteoroloji, tarımsal üretimle uğraşan vatandaşların hava tahminlerini dikkatle takip etmesi gerektiğini bildirdi.