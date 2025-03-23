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Çamur yağmuru başlıyor! Meteoroloji'den son dakika çöl tozu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) haftaya damga vuracak kritik bir uyarı geldi. Türkiye genelinde etkili olacak çöl tozu dalgası için kırmızı alarm verildi. Özellikle Pazartesi gününden itibaren hava kalitesi düşecek, görüş mesafesi azalacak.

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takvim.com.tr
Çamur yağmuru başlıyor! Meteoroloji’den son dakika çöl tozu uyarısı

Afrika'dan kopup gelen dev bir toz bulutu Türkiye'ye doğru ilerliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çöl tozu taşınımı nedeniyle kırmızı alarm verdi. Pazartesi gününden itibaren birçok şehirde adeta 'toz fırtınası' yaşanacak.

Çamur yağmuru başlıyor! Meteoroloji’den son dakika çöl tozu uyarısı

YOĞUN ÇÖL TOZU GELİYOR: ARAÇ YIKAMAYIN, CAM SİLMEYİN!

Meteoroloji yetkilileri, Mali üzerinden hareket eden yoğun çöl tozu kütlesinin Türkiye'yi etkisi altına alacağını duyurdu. Uzmanlar, özellikle batı bölgelerde hava kalitesinin ciddi şekilde düşeceğini, kronik solunum hastalığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

📌 Toz taşınımının en yoğun hissedileceği iller: İzmir, Manisa, Aydın, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kütahya.

Çamur yağmuru başlıyor! Meteoroloji’den son dakika çöl tozu uyarısı

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR: MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji raporuna göre, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 6 derece artacak. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bahar havası etkisini gösterecek.

Çamur yağmuru başlıyor! Meteoroloji’den son dakika çöl tozu uyarısı

RÜZGARLAR GÜNEYDEN, ETKİ ORTA ŞİDDETTE

Türkiye genelinde rüzgarlar genellikle güney yönlerden esecek. Güneydoğu Anadolu'da ise kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette rüzgarlar bekleniyor.

Çamur yağmuru başlıyor! Meteoroloji’den son dakika çöl tozu uyarısı

⚠️ ÇIĞ, DON VE ZİRAİ TEHLİKELER SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Ayrıca İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don bekleniyor. Meteoroloji, tarımsal üretimle uğraşan vatandaşların hava tahminlerini dikkatle takip etmesi gerektiğini bildirdi.

Çamur yağmuru başlıyor! Meteoroloji’den son dakika çöl tozu uyarısı

SOLUNUM HASTALARI DİKKAT!

Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşeceğinden, özellikle KOAH, astım, bronşit gibi kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkarken maske takmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor.

Çamur yağmuru başlıyor! Meteoroloji’den son dakika çöl tozu uyarısı

📌 UZMAN TAVSİYESİ

  • Araçlarınızı bu hafta yıkamayın.

  • Pencereleri uzun süre açık bırakmayın.

  • Hava filtrelerinizi kontrol edin.

  • Gözlerde batma, nefes darlığı gibi belirtilerde doktora başvurun.

Fotoğraflar: AA