Ayşe Barım'ın "tekelleşme" çarkına çomak! Savcılık peşlerine düştü MASAK harekete geçti: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek
Ayşe Barım'ın ID iletişim üzerinden kurduğu "tekelleşme" çarkı deşifre oldu. Barım'ın bu sistem ile yıllardır kamuoyunu yönlendirdiği ve elinde ünlülere ait görüntüler içeren bir kaset arşivi bulunduğu iddia edildi. Serenay Sarıkaya - Mert Demir çifti ise reklam aşkıyla gündeme geldi. İkilinin yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından Ayşe Barım vasıtasıyla 5 milyon dolar verildiği öne sürüldü. Gelişme üzerine Savcılık, MASAK ve Siber Suçlar devreye girdi. Banka hesapları inceleme altına alınan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ifade vereceği öğrenildi. Ayşe Barım hakkında inceleme başlatıldı.
Giriş Tarihi: 12.01.2025 08:19 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 08:29