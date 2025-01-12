Kadraj Galeri Kadraj İkon Ayşe Barım'ın "tekelleşme" çarkına çomak! Savcılık peşlerine düştü MASAK harekete geçti: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek

Ayşe Barım'ın "tekelleşme" çarkına çomak! Savcılık peşlerine düştü MASAK harekete geçti: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek

Ayşe Barım'ın ID iletişim üzerinden kurduğu "tekelleşme" çarkı deşifre oldu. Barım'ın bu sistem ile yıllardır kamuoyunu yönlendirdiği ve elinde ünlülere ait görüntüler içeren bir kaset arşivi bulunduğu iddia edildi. Serenay Sarıkaya - Mert Demir çifti ise reklam aşkıyla gündeme geldi. İkilinin yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından Ayşe Barım vasıtasıyla 5 milyon dolar verildiği öne sürüldü. Gelişme üzerine Savcılık, MASAK ve Siber Suçlar devreye girdi. Banka hesapları inceleme altına alınan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ifade vereceği öğrenildi. Ayşe Barım hakkında inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 12.01.2025 08:19 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 08:29
Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına çomak! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek

Sinema ve dizi sektörü Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü ismin menajeri Ayşe Barım'ın sektördeki kirli ağı ile sarsıldı. Barım'ın sanat dünyasında tekel oluşturduğu, sistem dışına itilen sanatçıların itiraflarıyla gün yüzüne çıktı.

Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına çomak! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek

Rekabet Kurulu, 21 menajerlik şirketi ve kast ajansı hakkında inceleme başlattı, Barım hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına çomak! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek

Ekonomik ve ideolojik manipülasyonlarla kitleleri etkilediği öne sürülen Barım'ın kurduğu sistem ile yıllardır kamuoyunu yönlendirdiği ve elinde ünlülere ait görüntüler içeren bir kaset arşivi bulunduğu iddia edildi.

Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına çomak! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek

REKLAM AŞKI MI? 5 MİLYON DOLAR İDDİASI

Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya da reklam aşkı iddialarıyla gündeme geldi.

Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına çomak! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek

Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edildi.