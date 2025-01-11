Olaylar çığ gibi büyüyor! Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya iddialar hakkında konuştu

Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Menajeri ve ID iletişim sahibi Ayşe Barım ile birlikte görüntülenen Sarıkaya, son dönemde gündemi meşgul eden iddialar hakkında konuştu.

İftira atıldığını söyleyen oyuncu, "O kadar tuhaf ve akıl almaz şeyler ki... Söylenecek hiçbir şey yok buna! Biz bu durumu mahkemeye taşıma kararı aldık. Çok garip ve anlaşılması çok güç" ifadelerini kullanarak bir hayli sinirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayşe Barım'ın Danışmanlık şirketi aracılığıyla piyasada tekelleştiği ve bazı ünlü isimleri piyasadan engellemeye çalıştığı iddia edilmişti. Önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Ltd Şti sahibi, Serenay Sarıkaya ve çok sayıda ünlünün menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlattı.

"YILLAR ÖNCE SÖYLEDİM"

Sektördeki yapının kurbanlarından olduğunu yıllar önce dile getiren Ümit Erdim de bir paylaşım yaptı. Erdim, "Ben 6 yıl önce bunları söylediğimde bana 'zayıflayınca iş bulamadı o yüzden böyle konuşuyor' dediler. Herkese günaydın" dedi.



AYŞE BARIM KONUŞTU!

Ayşe Barım da gün yüzüne çıkan iddialar hakkında şöyle konuştu:

Adli sürece gideceğiz. Şu an konuşacak pek bir şey yok çünkü soruşturma açıldı. Benim de şirketim olmak üzere sektördeki bazı şirketlere soruşturma açıldı. Biz bu iddialar için cevabımız vereceğiz. Hukuksal bir sürece hukukla devam edeceğiz. Çok yakından da takip edeceğiz" açıklamasını yaptı.



"İŞLERİME ENGEL OLDU"

Oyuncu Deniz Işın, sosyal medyada kadın dayanışması çağrısı yapanlara sert tepki gösterdi. Işın, "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı" diyerek işlerine engel olunduğunu açıkladı.