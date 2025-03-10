Ay’ın iç yapısındaki gizem çözüldü! Demirle benzer katı çekirdek keşfedildi

Mayıs 2023'te yayımlanan kapsamlı bir araştırma Ay'ın iç çekirdeğinin aslında demire benzer bir yoğunlukta katı bir top olduğunu ortaya koydu. Bu bulgular Ay'ın iç yapısının katı mı yoksa sıvı mı olduğu konusunda uzun süredir devam eden bir tartışmayı sona erdirmeyi ve Ay'ın tarihini daha doğru bir şekilde anlamayı hedefliyor.