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Ay’ın iç yapısındaki gizem çözüldü! Demirle benzer katı çekirdek keşfedildi

Ay'ın iç yapısı hakkındaki yıllardır süren tartışmalar nihayet son buldu. Yeni araştırma Ay'ın çekirdeğinin gizemini çözdü. Fransız bilim insanları tarafından yürütülen bu çalışma Ay'ın evrimi ve manyetik alanının kayboluşu gibi konularda önemli veriler sunuyor. Yapılan modellemeler ve elde edilen veriler, Ay'ın iç çekirdeğinin, Dünya'nın çekirdeğine benzer şekilde katı olduğunu ve Ay'ın geçmişi hakkında yeni bilgiler sunduğunu gösteriyor.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 08:14 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 08:14
Ay’ın iç yapısındaki gizem çözüldü! Demirle benzer katı çekirdek keşfedildi

Mayıs 2023'te yayımlanan kapsamlı bir araştırma Ay'ın iç çekirdeğinin aslında demire benzer bir yoğunlukta katı bir top olduğunu ortaya koydu. Bu bulgular Ay'ın iç yapısının katı mı yoksa sıvı mı olduğu konusunda uzun süredir devam eden bir tartışmayı sona erdirmeyi ve Ay'ın tarihini daha doğru bir şekilde anlamayı hedefliyor.

Ay’ın iç yapısındaki gizem çözüldü! Demirle benzer katı çekirdek keşfedildi

Ay'ın Manyetik Alanı ve İç Çekirdeği Hakkında Yeni Bilgiler

Fransız Ulusal Bilim Araştırma Merkezi'nden astronom Arthur Briaud'ın öncülük ettiği ekip araştırmalarında şu ifadeye yer verdi: "Sonuçlarımız, Ay'ın iç çekirdeğinin varlığını ortaya koyarak, Ay'ın manyetik alanının evrimini sorgulamakta ve Ay'ın ilk milyar yılındaki bombardıman zaman çizelgesine dair önemli bilgiler sunan bir global manto tersine dönüş senaryosunu desteklemektedir."

Ay’ın iç yapısındaki gizem çözüldü! Demirle benzer katı çekirdek keşfedildi

Ay'ın iç yapısına dair sismik veriler Apollo görevleri tarafından toplanmış olsa da, bu verilerin çözünürlüğü iç çekirdeğin durumunu doğru bir şekilde belirlemek için yeterli değildir.

Ay’ın iç yapısındaki gizem çözüldü! Demirle benzer katı çekirdek keşfedildi

Ay'da sıvı dış çekirdek olduğu biliniyor ancak bunun kapsamı hala tartışma konusu. Katı bir iç çekirdek ile tamamen sıvı bir çekirdek modelleri, Apollo verileriyle eşit derecede uyumlu.

Ay’ın iç yapısındaki gizem çözüldü! Demirle benzer katı çekirdek keşfedildi

Yeni Verilerle Ay'ın İç Yapısı Daha Net Bir Şekilde Anlaşıldı

Briaud ve ekibi, uzay görevlerinden ve Ay lazer aralığı deneylerinden elde ettikleri verilerle Ay'ın çeşitli özelliklerinin bir profilini oluşturdu. Bu özellikler arasında Ay'ın Dünya ile olan yer çekimi etkileşimi nedeniyle ne kadar deforme olduğu Dünya'dan uzaklığındaki değişimler ve yoğunluğu yer alıyor.