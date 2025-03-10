Ay’ın iç yapısındaki gizem çözüldü! Demirle benzer katı çekirdek keşfedildi
Ay'ın iç yapısı hakkındaki yıllardır süren tartışmalar nihayet son buldu. Yeni araştırma Ay'ın çekirdeğinin gizemini çözdü. Fransız bilim insanları tarafından yürütülen bu çalışma Ay'ın evrimi ve manyetik alanının kayboluşu gibi konularda önemli veriler sunuyor. Yapılan modellemeler ve elde edilen veriler, Ay'ın iç çekirdeğinin, Dünya'nın çekirdeğine benzer şekilde katı olduğunu ve Ay'ın geçmişi hakkında yeni bilgiler sunduğunu gösteriyor.
Giriş Tarihi: 10.03.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 08:14