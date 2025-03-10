İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'dan açıklamalar: Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği projeler bizi cesaretlendirdi
İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle çok özel açıklamalarda bulundu. Kadının ekonomiye ve sosyal hayata katkısı olmadan yeterli gelişmenin sağlanamayacağını belirten Sabancı, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadının güçlendirilmesine yönelik projelerinin çok kıymetli olduğunu söyledi. Sabancı
, "Sayın Emine Erdoğan'ın, 'Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum' temeli üzerinden yola çıkması bizleri de her zaman yüreklendiriyor" dedi.
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İş insanı
Demet Sabancı Çetindoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Günaydın'dan Tuba Kalçık ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdi. Kadının ekonomiye ve sosyal hayata katkısı olmadan yeterli gelişmenin sağlanamayacağını belirten Sabancı, iş dünyasında kadınların karşılaştığı sorunları şu şekilde anlattı:
Ülkemizde iş yaşamı ile ilgili ekosistem büyürken, doğal olarak kadınların iş yaşamındaki ağırlığı da artıyor. Aslında bu sadece bizim ülkemizde yaşanan bir sorun değil. Birebir yaşadığım ekonomik olarak en gelişmiş ülkelerde bile, eşit haklar, eşit işe eşit ücret uygulaması, cam tavanlar gibi sıkıntılar var. Erkeklerin egemen olduğu bir iş dünyası söz konusu. Kadının ekonomiye ve sosyal hayata katkısı olmadan yeterli gelişmenin sağlanamayacağı noktasında bir bilinç oluştu. Önemli olan biz kadın olarak bu ekonomik ve sosyal gelişimi destekleyebilecek güce sahip miyiz? Bu cesareti ve kararlılığı gösterebiliyor muyuz? Yoksa bu sorunlar dün vardı, yarın da var olacak. İnsanın var oluşuna kadar uzanan farklar var. Önemli olan tam ve koşulsuz bir eşitlik değil. Mümkün olan, sürdürülebilen, adil ve kazandıran bir eşitlik uygulaması.
KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEYEN PROJELER NELER?
Sabancı, kadın girişimcileri destekleyen projelere ilişkin,
"Kadınların güçlendirilmesi konusunda tutkum rahmetli babaannem ve annemden bana miras sanırım. Kadın girişimcilere destek olmak ve onları daha fazla görünür kılmak, iş dünyasında daha fazla fırsat yaratmak bizim için çok önemli. Shopsa bir büyük boşluğu doldurmak, bir büyük trendi fırsata çevirmek için kuruldu. Üreten ve çalışan kadını merkezine alan Shopsa kadının ekonomiye katılması, aile içindeki rolünün geliştirilmesi gibi sosyal çıktılar için kuruldu. Ama bütün hedefimiz sosyal çıktılar üretmek değil. Kadınların ekonomiye kazandırılması, hak, eğitim ve toplumsal hayatta fırsat eşitliğinin sağlanması ile ilgili farkındalığın geliştirilmesini çok önemsiyorum. Çalışan, çalışmaya çalışan, üreten ve kazanan kadınların yanında durmak ise benim için hep en büyük sosyal misyon oldu." şeklinde konuştu.
"Yaşadığımız coğrafya tabiri caizse medeniyetin başkenti. Tarım, inanç, sanat bu coğrafyadan dünyaya yayılıyor. Tarihin sıfır noktasında yaşıyoruz. Biz bütün bu birikimin bir karışımıyız. Bu topraklardan gelen geçen bütün kültürlerin birikiminin doğal sahibi ve mirasçısıyız." diyen Sabancı, "Biz T-ONE (Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu) ile konunun kültürel kanadında üzerimize düşeni tamamen uluslararası planda sürdürüyoruz. Devletimizle ve resmi kurumlarımızla uyum içindeyiz. Uluslararası partnerlerimiz var ve artık alanımızda markalaştık. Ülkemizin kendine özgü değerlerinin, tarihinin, arkeolojik varlığının, sanat ve mimarisinin, rol modellerinin, mutfağının, geleneklerinin, inançlarının, spor yaşamının çeşitli etkinliklerle dünyaya yansıtılması için çaba göstermeliyiz. Bunun için de hepimize görev düşmektedir. Biz bu görev anlayışı ile 2014 yılında kurduğumuz T-ONE Derneği ile adımlarımızı atıyoruz. Çalışmalarımızda ülkemizin, kültür-sanat ve gastronomimize kadar tüm değerlerimizin tanıtımını yapmaya gayret ediyoruz. Ayrıca, Türkiye'nin, Türk misafirperverliğini, Türk aile yapısını anlatmaya çalışıyorum, marka olmasını çok arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.
EMİNE ERDOĞAN'IN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ PROJELER YÜREKLENDİRDİ
Başkan Erdoğan'ın eşi
Emine Erdoğan'ın, kadının ekonomik, sağlık, kültürel ve sosyal hayattaki yeri ve konumunun güçlendirilmesi için öncülük ve çok emek harcadığına her zaman şahit olduğunu dile getiren Sabancı, "Sayın Erdoğan'ın, 'Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum' temeli üzerinden yola çıkması bizleri de her zaman yüreklendirmiştir. Kadınların iş gücüne katılımını destekleyen 'Yüzyılın Kadın İstihdamı: İş-Pozitif' projesi, kadın girişimcileri desteklemek ve ödüllendirilmek için 'Üreten Kadınlar Yarışması', kız çocuklarının eğitime kazandırılması için 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası ve kadınların eğitim seviyesini yükseltmeyi amaçlayan 'Ana-Kız Okuldayız'' kampanyası, erken çocukluk eğitiminin önemine dikkat çeken '7 Çok Geç' kampanyaları ilk aklıma gelenler. Bütün bu projeler, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımını artırarak toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için yapılan çalışmalar. Bunlar kadının yanında olduğunu hissettirilmesi açısından gurur verici. Başta Emine Hanımefendi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım." dedi.