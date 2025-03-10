İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan’dan açıklamalar: Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği projeler bizi cesaretlendirdi

"ÇOK İSABETLİ BİR KARAR"

2025 yılının aile yılı ilan edilmesi hakkında ise şunları söyledi:

Çok mutlu olduğumu ifade etmeliyim. Çok isabetli verilmiş bir karar. Bizim toplumumuzu bilenler asıl zenginliğimizin aile olduğunu bilir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu çok iyi biliyor. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Ailenin geliştirilmesi, korunması ve kalkındırılması için yapılan her iş milli menfaatimizi geliştirir. Şahsım ve temsil ettiğim bütün kurumlar adına yıllarca üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmek için her zaman çalışmaktayım. Hatta özel hayatımda ve sosyal hayatımda hep aile gerçeğini en önde tuttum.

Sabancı soyadını taşımanın yüklediği sorumluklara ilişkin ise Sabancı, "İnsanlar her zaman sahip olduğumuz soyadının bize kolaylık sağladığını düşünüyor. Bunu engellemek mümkün değil. Ama samimiyetle şunu söylemeliyim ki Sabancı soyadı birtakım noktalarda avantaj olsa da çoğu zaman sizi büyük bir sorumluluk baskısı altına alıyor. Biz elimizdeki imkanları kendimizden çok ulusumuz için kullanmak yönünde eğitildik. Biz de kendi çocuklarımızı bu sorumluluk duygusuyla yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz ülkemiz için çalışıyoruz. Bizi bu bilinç ve sorumlulukla yetiştiren büyüklerimize şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.