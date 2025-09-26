Harun Aksel karakteri nasıl biri?

Meyra'nın kardeşidir. Enerjik ve hayat dolu biridir. Ailesinin ciddi yapısına tezat, daha saf ve çocuksu bir enerjiye sahiptir. Çok aşık olarak evlendiği eşi Işıl ve sekiz aylık kızları Peri güvenli bölgesidir.