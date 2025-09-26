Aşk ve Gözyaşı dizisinin Harun’u Lorin Merhart kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Meyra'nın kardeşi Harun nasıl biri?
atv'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, 19 Eylül Cuma akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Harun karakterini canlandıran genç oyuncu Lorin Merhart, kariyeri ve daha önce yer aldığı yapımlarla kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin yeni bölümü ise bu akşam yayınlanacak. Bölüm öncesinde seyirciler, Aşk ve Gözyaşı oyuncu kadrosunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki Meyra'nın kardeşi rolüyle ekrana gelen Lorin Merhart kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:44