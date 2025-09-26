Kadraj Galeri Kadraj İkon Aşk ve Gözyaşı dizisinin Harun’u Lorin Merhart kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Meyra'nın kardeşi Harun nasıl biri?

atv'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, 19 Eylül Cuma akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Harun karakterini canlandıran genç oyuncu Lorin Merhart, kariyeri ve daha önce yer aldığı yapımlarla kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin yeni bölümü ise bu akşam yayınlanacak. Bölüm öncesinde seyirciler, Aşk ve Gözyaşı oyuncu kadrosunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki Meyra'nın kardeşi rolüyle ekrana gelen Lorin Merhart kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Senaryosunu Dilara Pamuk'un yazdığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu Aşk ve Gözyaşı, Cuma akşamı atv ekranlarında izleyici karşısına çıktı. İlk bölümüyle sosyal medyada adından söz ettiren dizide Harun karakteri performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

LORİN MERHART KİMDİR?

28 Ocak 1997 doğumlu Lorin Merhart hem Türk hem Alman kökenli bir oyuncudur. Oyunculuğa 11 yaşında, İsmet Ergun'un yönettiği ve Locarno Film Festivali dahil 32 uluslararası ödül kazanan "My Turn" adlı kısa filmle adım attı.

Televizyon dünyasına ise Türkiye'nin ilk sitcom'u "Zil Çalınca" ile giriş yaptı. Asıl büyük çıkışını Çukur'da canlandırdığı "Kutay" karakteriyle yaptı. Son olarak ise Aşk ve Gözyaşı adlı dizide Harun karakteriyle karşımıza çıkıyor.

LORİN MERHART OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

  1. Şahmaran
  2. Bihter
  3. Turbo
  4. Zaferin Rengi
  5. Beraber
  6. Zil Çalınca
  7. Aşk ve Gözyaşı
Harun Aksel karakteri nasıl biri?

Meyra'nın kardeşidir. Enerjik ve hayat dolu biridir. Ailesinin ciddi yapısına tezat, daha saf ve çocuksu bir enerjiye sahiptir. Çok aşık olarak evlendiği eşi Işıl ve sekiz aylık kızları Peri güvenli bölgesidir.