Anlık mutluluk dipsiz depresyon! Bunları yemek tetikliyor: Uzmanlar noktayı koydu
Kötü bir günün ardından canınız pizza, hamburger veya tatlı çekiyor olabilir. Ancak son araştırmalar, aşırı işlenmiş gıdaların sadece kilo ve kalp sağlığınızı değil ruh halinizi de bozabileceğini gösteriyor. Hatta fazla UPF tüketimi, depresyona yakalanma riskini yüzde 20 ila 50 artırabiliyor. Peki yediğimiz paketli yiyecekler gerçekten mental sağlığımızı da etkiliyor mu?
Giriş Tarihi: 26.11.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:58