Anlık mutluluk dipsiz depresyon! Bunları yemek tetikliyor: Uzmanlar noktayı koydu

Kötü bir günün ardından pizza, kızarmış tavuk ya da dondurma düşüncesi kulağa cazip gelebilir. Ancak yapılan çok sayıda araştırma, donut gibi aşırı işlenmiş gıdaların (UPF) kısa vadeli bir mutluluk sunsa da uzun vadede hem beden hem de zihin sağlığına zarar verdiğini ortaya koyuyor.