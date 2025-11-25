Yüzünüzü Çok Yıkamak Sizi Yaşlandırıyor: Bilim İnsanlarının Şaşırtıcı Keşfi

Unilever tarafından yürütülen ve British Journal of Dermatology'de yayınlanan son araştırmalar, bu mikropların yaşlanma görünümünde kilit bir rol oynadığını gösteriyor.

Genç Görünüm Bağlantısı: Araştırmaya göre, kronolojik yaşından daha genç görünen kişilerin cildinde daha sağlıklı ve çeşitli bir mikrobiyom, özellikle de acinetobacter seviyeleri daha yüksek bulundu.

Erken Yaşlanma Alarmı: Erken yaşlanma belirtisi gösteren kişilerde ise bu bakteri topluluğu daha zayıf ve daha az çeşitliydi.