ABİ’nin Gülsüm’ü Yaren Yapıcı kimdir? Yaren Yapıcı kaç yaşında, oynadığı diziler neler, evli mi?

Ailesinin karanlık geçmişiyle yüzleşen Doğan'ın sürükleyici hikâyesini ekrana taşıyan ABİ, güçlü senaryosu ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Gülsüm karakterinin gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. İşte genç oyuncunun biyografisi.