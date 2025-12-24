Kadraj Galeri Kadraj İkon ABİ'nin Gülsüm'ü Yaren Yapıcı kimdir? Yaren Yapıcı kaç yaşında, oynadığı diziler neler, evli mi?

Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan ABİ dizisi, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor. Dizinin oyuncuları arasında yer alan Gülsüm karakteri de merak konusu oldu. Peki ABİ'nin Gülsüm'ü Yaren Yapıcı kimdir?

Giriş Tarihi: 24.12.2025 16:43 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:46
Ailesinin karanlık geçmişiyle yüzleşen Doğan'ın sürükleyici hikâyesini ekrana taşıyan ABİ, güçlü senaryosu ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Gülsüm karakterinin gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. İşte genç oyuncunun biyografisi.

ABİ'nin Gülsüm'ü Yaren Yapıcı kimdir?

Yaren Yapıcı sosyal medya fenomeni ve dizi film oyuncusudur. 4 Kasım 2002 İstanbul doğumlu olan oyuncunun boyu 1.63 ve 51 kilodur.

Yaren Yapıcı Radyo ve televizyon programcılığı alanında eğitim almıştır.

Yaren Yapıcı ilk oyunculuk deneyiminde 2022 yılında rol aldığı gençlik dizisi Kardeşlerim'de Özge karakterini canlandırdı.

2023'te Hudutsuz Sevda dizisinde rol alarak yoluna devam etti. Oyuncunun özel hayatına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.