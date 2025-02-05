Kadraj Galeri Kadraj İkon 6 Şubat resmi tatil mi, yarım gün mü? Devlet kurumları kapalı mı? 2025 resmi tatil günleri

6 Şubat resmi tatil mi, yarım gün mü? Devlet kurumları kapalı mı? 2025 resmi tatil günleri

2025 yılı 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünü işaret ederken, ağır hasar alan 11 ilde büyük bir anma etkinliği düzenlenecek. Depremin yıldönümünde 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 04.17'de gerçekleştirilecek olan yürüyüş ve anma törenleri bölgedeki halk ve yetkililer tarafından büyük bir duyarlılıkla takip edilecek. Bu kapsamda okulların tatil edilmesi ve kamu kurumlarının çalışma durumu bölge halkının gündeminde yer aldı.

Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:32 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:38
6 Şubat resmi tatil mi, yarım gün mü 2025? Devlet kurumları kapalı mı? 2025 resmi tatil günleri

6 Şubat Perşembe günü Türkiye'nin güneydoğusunda büyük bir yıkıma yol açan depremin yıl dönümü olması nedeniyle birçok vatandaşın aklında "6 Şubat resmi tatil mi?" sorusu oluştu. Deprem bölgesinde yaşayanlar okulların tatil edilmesinin ardından, kamu kurumlarının durumunu da merak ediyor. Peki, 6 Şubat'ta kamu kurumları kapalı mı olacak? İşte merak edilen açıklamalar.

6 Şubat resmi tatil mi, yarım gün mü 2025? Devlet kurumları kapalı mı? 2025 resmi tatil günleri

Kamu Kurumları 6 Şubat'ta Açık Mı, Kapalı Mı?

6 Şubat ile ilgili olarak herhangi bir resmi tatil duyurusu yapılmadı. Yapılan açıklamalara göre yalnızca okulların tatil olduğu bilgisi yer almaktadır. Valiliklerden gelen yazılarda 6 Şubat'ın tatil olduğu yönünde herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

6 Şubat resmi tatil mi, yarım gün mü 2025? Devlet kurumları kapalı mı? 2025 resmi tatil günleri

Bu durumda kamu kurumları 6 Şubat'ta normal mesailerine devam edecek. Ancak deprem bölgesinde yer alan bazı illerde farklı uygulamalar olabilir.

6 Şubat resmi tatil mi, yarım gün mü 2025? Devlet kurumları kapalı mı? 2025 resmi tatil günleri

6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

ADIYAMAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle kentte ziyaret yoğunluğu yaşanacağı belirtilerek şöyle denildi:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe Günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde, bir gün idari izinli sayılacaktır."

6 Şubat resmi tatil mi, yarım gün mü 2025? Devlet kurumları kapalı mı? 2025 resmi tatil günleri

MALATYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde düzenlenecek anma programları nedeniyle Malatya'da, 6 Şubat 2025 Perşembe günü okullar 1 gün ara verilecek.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yıl dönümü dolayısı ile Malatya'da eğitime 1 gün tatil edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller ise idari izinli sayılacak. Konuya ilişkin Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada; "06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinin 2. Yıl dönümünde ilimizde düzenlenecek anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri nedeniyle; kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak, tüm tedbirler alınacak şekilde, 06 Şubat 2025 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. İlimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği, ayrıca öğrenci taşımasında kullanılan servis araçlarının da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturabileceği değerlendirilmiş olup; ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 06 Şubat 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.