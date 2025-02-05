6 Şubat resmi tatil mi, yarım gün mü? Devlet kurumları kapalı mı? 2025 resmi tatil günleri
2025 yılı 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünü işaret ederken, ağır hasar alan 11 ilde büyük bir anma etkinliği düzenlenecek. Depremin yıldönümünde 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 04.17'de gerçekleştirilecek olan yürüyüş ve anma törenleri bölgedeki halk ve yetkililer tarafından büyük bir duyarlılıkla takip edilecek. Bu kapsamda okulların tatil edilmesi ve kamu kurumlarının çalışma durumu bölge halkının gündeminde yer aldı.
Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:32 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:38