4600-4700-5000-5300 prim gününe emeklilikte fırsatlar güncellendi! A'dan Z'ye tazminat tablosu: 25 yıl şartı ile...
Çalışma hayatının en çok merak edilen konularından biri olan kıdem tazminatına dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Yasalar gereği istifa eden çalışanlar normal şartlarda kıdem tazminatı alamıyor. Ancak emeklilik şartlarını tamamlayanlar bu kuralın dışında tutuluyor. Üstelik SGK'dan alınan resmi yazı ile istifa edenler bile tazminat hakkı kazanıyor. 1999 öncesi için 3600 prim günü, sonrasındaki dönemler içinse yıl ve prim şartları belirleyici oluyor. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik detaylar.
Giriş Tarihi: 08.04.2025 08:17
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 08:18