4600-4700-5000-5300 prim gününe emeklilikte fırsatlar güncellendi! A’dan Z’ye tazminat tablosu: 25 yıl şartı ile...

Türkiye'de milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konular arasında emeklilik tarihi ve kıdem tazminatı oluyor. Genel kural istifa edenin kıdem tazminatı alamayacağı yönünde. Ancak yasaların sağladığı önemli bir istisna var. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınacak bir yazı ile çalışanlar istifa ederek de kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Üstelik bu hak yalnızca bir tazminat değil aynı zamanda emeklilik kapısını da aralıyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açıklamaları...