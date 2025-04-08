Kadraj Galeri Kadraj İkon 4600-4700-5000-5300 prim gününe emeklilikte fırsatlar güncellendi! A'dan Z'ye tazminat tablosu: 25 yıl şartı ile...

4600-4700-5000-5300 prim gününe emeklilikte fırsatlar güncellendi! A'dan Z'ye tazminat tablosu: 25 yıl şartı ile...

Çalışma hayatının en çok merak edilen konularından biri olan kıdem tazminatına dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Yasalar gereği istifa eden çalışanlar normal şartlarda kıdem tazminatı alamıyor. Ancak emeklilik şartlarını tamamlayanlar bu kuralın dışında tutuluyor. Üstelik SGK'dan alınan resmi yazı ile istifa edenler bile tazminat hakkı kazanıyor. 1999 öncesi için 3600 prim günü, sonrasındaki dönemler içinse yıl ve prim şartları belirleyici oluyor. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik detaylar.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 08:17 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 08:18
4600-4700-5000-5300 prim gününe emeklilikte fırsatlar güncellendi! A’dan Z’ye tazminat tablosu: 25 yıl şartı ile...

Türkiye'de milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konular arasında emeklilik tarihi ve kıdem tazminatı oluyor. Genel kural istifa edenin kıdem tazminatı alamayacağı yönünde. Ancak yasaların sağladığı önemli bir istisna var. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınacak bir yazı ile çalışanlar istifa ederek de kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Üstelik bu hak yalnızca bir tazminat değil aynı zamanda emeklilik kapısını da aralıyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açıklamaları...

4600-4700-5000-5300 prim gününe emeklilikte fırsatlar güncellendi! A’dan Z’ye tazminat tablosu: 25 yıl şartı ile...

Yasanın Açtığı Kapı: 1475 Sayılı Kanunun 14. Maddesi

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi, istifa edenlere kıdem tazminatı ödenebilmesini öngören özel bir hüküm içeriyor. Buna göre; emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayan çalışanlar SGK'dan yazı alarak işverenlerine sunmak suretiyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyor.

4600-4700-5000-5300 prim gününe emeklilikte fırsatlar güncellendi! A’dan Z’ye tazminat tablosu: 25 yıl şartı ile...

Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki önemli koşul bulunuyor.

Birincisi son iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

İkincisi ise SGK'dan yazılı onay almak.

4600-4700-5000-5300 prim gününe emeklilikte fırsatlar güncellendi! A’dan Z’ye tazminat tablosu: 25 yıl şartı ile...

Dönemlere Göre Değişen Prim Şartları

İşe giriş tarihine göre çalışanların kıdem tazminatı hakkı için tamamlamaları gereken prim gün sayısı değişiyor.

4600-4700-5000-5300 prim gününe emeklilikte fırsatlar güncellendi! A’dan Z’ye tazminat tablosu: 25 yıl şartı ile...

Emeklilik için yaş dışındaki şartları sağlayanların hak kazanabileceği bu sistem üç döneme ayrılıyor:

1. Dönem: 8 Eylül 1999 Öncesi Sigortalılar

Bu grupta yer alanlar için en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim yeterli. SGK'dan bu durumu belgeleyen yazıyı alanlar, işlerinden istifa etseler dahi kıdem tazminatlarını alabiliyorlar.