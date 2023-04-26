EYT'siz 5000 günle emeklilik imkanı da cepte! Primi eksik olana A-B-C planı! SSK, Bağkur'luya 7440 yapılandırma + İHYA fırsatı! 2000 sonrası...
Primi eksik olanlar için alternatif yollar bulunuyor. Bağ-Kur prim borcu olanlar bunları yapılandırma kapsamında ödeyerek emekli olurken, primini kendisi yatıranlar da son 1 yıllık günlerini yapılandırmayla geri kazanabililiyor. Peki, kimler yapılandırmaya başvurabilir? İşte detaylar...
EYT yasasından yararlanamayanlar yeni imkanları araştırmaya başladı. Prim günü eksik olanlar için yapılandırma imdada yetişiyor. Eksik primi olup beklemek istemeyenler ise 3600'den kısmi emeklilik imkanını kullanabiliyor. Peki, yapılandırmanın avantajı nedir? Kimler yapılandırma yapabilir? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Bağ-Kur prim borcu olanlar bunları yapılandırma kapsamında ödeyerek emekli olurken, primini kendisi yatıranlar da son 1 yıllık günlerini yapılandırmayla kazanabiliyor. İşte detayları...
✖ Hangi prim borçları kapsamda?
Sigorta, Genel Sağlık Sigortası, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, topluluk sigortası primi borçları, idari para cezası, iş kazası ve meslek hastalığından rücu edilen alacaklar, asgari işçilik değerlendirmesi sonucu tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları yapılandırma kapsamında bulunuyor.