EYT'siz 5000 günle emeklilik imkanı da cepte! Primi eksik olana A-B-C planı! SSK, Bağkur'luya 7440 yapılandırma + İHYA fırsatı! 2000 sonrası...

EYT yasasından yararlanamayanlar yeni imkanları araştırmaya başladı. Prim günü eksik olanlar için yapılandırma imdada yetişiyor. Eksik primi olup beklemek istemeyenler ise 3600'den kısmi emeklilik imkanını kullanabiliyor. Peki, yapılandırmanın avantajı nedir? Kimler yapılandırma yapabilir? İşte tüm merak edilenler haberimizde!