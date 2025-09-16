Kadraj Galeri Kadraj İkon 450 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! TEB, Halkbank, Garanti, Akbank mevduat oranları

Bankalardaki faiz artışı vadeli mevduat hesaplarının getirisini de yükseltti. 450 bin TL'sini değerlendirmek isteyenler için 32 günlük vadede en yüksek faiz oranı ve net kazanç tutarları banka banka hesaplandı. İşte Halkbank, CEPTETEB, Garanti BBVA ve Akbank'ın güncel faiz oranları ve getirileri…

Giriş Tarihi: 16.09.2025 09:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadele kapsamında attığı sıkı para politikası adımları, mevduat faizlerine rekor artışlar olarak yansıdı. Parasının değerini korumak ve enflasyon karşısında getiri elde etmek isteyen tasarruf sahipleri için bankalar arasındaki rekabet kızışırken, 450 bin TL'nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi 14.500 TL'yi aştı.

FAİZ ARTIŞLARI MEVDUATA YARADI

Ekonomi yönetiminin, enflasyonu kontrol altına almak ve vatandaşın alım gücünü artırmak amacıyla attığı adımlar devam ediyor.

Bu doğrultuda politika faizinin yükseltilmesi bankaların da kaynak toplamak için sunduğu mevduat faiz oranlarını tarihi seviyelere taşıdı.

Yüksek faiz ortamı birikimlerini risksiz bir yatırım aracı olan vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

450 BİN TL 32 GÜNLÜK GETİRİ HESAPLAMASI

Faiz artışlarının ardından, 450.000 TL'lik mevduat için 32 günlük net kazançlar banka banka şöyle hesaplandı:

Banka Hesap Türü Faiz Oranı 32 Günlük Net Kazanç Vade Sonu Tutar
Halkbank E-Mevduat %37 12.042,74 TL 462.042,74 TL
CEPTETEB Marifetli Hesap %47 14.515,31 TL 464.515,31 TL
Garanti BBVA E-Vadeli Hesap %42 13.670,14 TL 463.670,14 TL
Akbank Serbest Plus %44 14.544,07 TL 464.544,07 TL