450 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! TEB, Halkbank, Garanti, Akbank mevduat oranları

Bankalardaki faiz artışı vadeli mevduat hesaplarının getirisini de yükseltti. 450 bin TL'sini değerlendirmek isteyenler için 32 günlük vadede en yüksek faiz oranı ve net kazanç tutarları banka banka hesaplandı. İşte Halkbank, CEPTETEB, Garanti BBVA ve Akbank'ın güncel faiz oranları ve getirileri…