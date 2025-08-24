400 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası mevduat oranları

24 Ağustos 2025 vadeli mevduat faiz oranları açıklandı. 400 bin TL'yi 32 gün vadeli mevduata yatıran hangi bankada ne kadar kazanıyor? Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve İş Bankası faiz oranları ve net getirileri burada.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 17:24 PAYLAŞ