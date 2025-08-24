Kadraj Galeri Kadraj İkon 400 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası mevduat oranları

400 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası mevduat oranları

24 Ağustos 2025 vadeli mevduat faiz oranları açıklandı. 400 bin TL'yi 32 gün vadeli mevduata yatıran hangi bankada ne kadar kazanıyor? Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve İş Bankası faiz oranları ve net getirileri burada.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 17:24
400 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası mevduat oranları

24 Ağustos itibarıyla Türkiye'nin önde gelen bankalarının 32 günlük vadeli TL mevduat faiz oranları ve net getirileri açıklandı. 400 bin TL anapara üzerinden yapılan hesaplamaya göre bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonu tutarları şöyle:

400 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası mevduat oranları

Akbank: %45 faiz oranı → Net Getiri: 13.019 TL → Vade Sonu Tutar: 413.019 TL

400 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası mevduat oranları

Yapı Kredi: %43,50 faiz oranı → Net Getiri: 12.585 TL → Vade Sonu Tutar: 412.585 TL

400 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası mevduat oranları

Ziraat Bankası: %39 faiz oranı → Net Getiri: 11.283 TL → Vade Sonu Tutar: 411.283 TL

400 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası mevduat oranları

Türkiye İş Bankası: %37 faiz oranı → Net Getiri: 10.705 TL → Vade Sonu Tutar: 410.705 TL