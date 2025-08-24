400 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası mevduat oranları

24 Ağustos itibarıyla Türkiye'nin önde gelen bankalarının 32 günlük vadeli TL mevduat faiz oranları ve net getirileri açıklandı. 400 bin TL anapara üzerinden yapılan hesaplamaya göre bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonu tutarları şöyle: Akbank: %45 faiz oranı → Net Getiri: 13.019 TL → Vade Sonu Tutar: 413.019 TL Yapı Kredi: %43,50 faiz oranı → Net Getiri: 12.585 TL → Vade Sonu Tutar: 412.585 TL Ziraat Bankası: %39 faiz oranı → Net Getiri: 11.283 TL → Vade Sonu Tutar: 411.283 TL Türkiye İş Bankası: %37 faiz oranı → Net Getiri: 10.705 TL → Vade Sonu Tutar: 410.705 TL 📌 32 günlük vadeli mevduatta en yüksek faiz oranını Akbank %45 ile sunuyor. Onu Yapı Kredi %43,50 ve Ziraat Bankası %39 takip ediyor. Türkiye İş Bankası ise %37 faiz oranıyla listenin sonunda yer alıyor. 📰 24 AĞUSTOS GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI 400 bin TL'yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor? 24 Ağustos itibarıyla bankaların 32 günlük vadeli TL mevduat faiz oranları ve net getirileri şöyle: Banka Faiz Oranı (%) Net Getiri (TL) Vade Sonu Tutarı (TL) Akbank %45,00 13.019 413.019 Yapı Kredi %43,50 12.585 412.585 Ziraat Bankası %39,00 11.283 411.283 Türkiye İş Bankası %37,00 10.705 410.705 MEVDUAT FAİZİ NEDİR? Mevduat faizi, bankaya yatırılan paranın belirli bir süre boyunca değerlendirilmesi karşılığında elde edilen kazançtır. Yani paranızı bankaya yatırdığınızda, banka bu tutarı kullanır ve karşılığında size faiz öder. Vadeli mevduat hesaplarında, yatırılan anapara belirlenen süre boyunca çekilmez ve bu süre sonunda faiz getirisi elde edilir. Faiz oranı bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Ayrıca, mevduat faizinden elde edilen kazançtan stopaj vergisi kesilir ve yatırımcıya net getiri ödenir. Kaynak: takvim.com.tr