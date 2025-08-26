200, 450 Bin ve 700 bin TL için yeni mevduat faiz getirileri

MEVDUAT FAİZLERİ SON BİR YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE! HANGİ BANKA EN YÜKSEK FAİZİ VERİYOR?

Türkiye'de mevduat faizleri son aylarda dikkat çekici bir düşüş trendine girdi. Temmuz ayında Merkez Bankası'nın yaptığı 300 baz puanlık politika faizi indirimi, bankalardaki mevduat oranlarını da doğrudan etkiledi. Ağustos ayı itibarıyla birçok banka faiz oranlarını sabit tutsa da, oranların son bir yılın en düşük seviyesine indiği görülüyor.

Peki 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? 450 bin TL mevduat için hangi banka daha avantajlı? 700 bin TL yatırıldığında vade sonunda kaç TL kazanılır? En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?