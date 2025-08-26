Kadraj Galeri Kadraj İkon 200, 450 Bin ve 700 bin TL için yeni mevduat faiz getirileri

Bankalarda mevduat faizleri 2025 itibarıyla son bir yılın en düşük seviyelerinde. Peki 200 bin, 450 bin ve 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte güncel mevduat hesaplama tabloları ve en yüksek faiz veren bankalar.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 08:40
MEVDUAT FAİZLERİ SON BİR YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE! HANGİ BANKA EN YÜKSEK FAİZİ VERİYOR?

Türkiye'de mevduat faizleri son aylarda dikkat çekici bir düşüş trendine girdi. Temmuz ayında Merkez Bankası'nın yaptığı 300 baz puanlık politika faizi indirimi, bankalardaki mevduat oranlarını da doğrudan etkiledi. Ağustos ayı itibarıyla birçok banka faiz oranlarını sabit tutsa da, oranların son bir yılın en düşük seviyesine indiği görülüyor.

Peki 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? 450 bin TL mevduat için hangi banka daha avantajlı? 700 bin TL yatırıldığında vade sonunda kaç TL kazanılır? En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM

En yüksek faiz oranı %49 seviyesinde bulunuyor. Bazı bankalar %48 – %47 bandında faiz oranı sunuyor. 500 bin TL üzerindeki mevduatlarda hoş geldin faizleri düşebiliyor. Faiz oranlarının geleceği, eylül ayının ilk haftasında açıklanacak enflasyon verilerine bağlı olacak.

200 BİN TL MEVDUAT GETİRİSİ (32 GÜN VADELİ)

200.000 TL'lik birikimi bankalara yatıran bir kişinin elde edeceği kazanç şu şekilde:

Banka Ürün Faiz Oranı Net Kazanç Vade Sonu Tutar
Alternatif Bank – VOV Hesap Günlük Vadeli %49 6.490 TL 206.490 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus Günlük Vadeli %48 6.443 TL 206.443 TL
Odea – Oksijen Hesap Günlük Vadeli %47 6.220 TL 206.220 TL

🔎 Sonuç: 200 bin TL için en avantajlı banka Alternatif Bank %49 faiz oranı ile öne çıkıyor.

450 BİN TL MEVDUAT GETİRİSİ (32 GÜN VADELİ)

450.000 TL yatırım yapanların kazanacağı tutar şöyle:

Banka Ürün Faiz Oranı Net Kazanç Vade Sonu Tutar
Alternatif Bank – VOV Hesap Günlük Vadeli %49 14.783 TL 464.783 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus Günlük Vadeli %48 14.476 TL 464.476 TL
Odea – Oksijen Hesap Günlük Vadeli %47 14.169 TL 464.169 TL

🔎 Sonuç: 450 bin TL'de de en yüksek kazanç Alternatif Bank'ta sağlanıyor.

700 BİN TL MEVDUAT GETİRİSİ (32 GÜN VADELİ)

700.000 TL yatırıldığında 32 gün sonunda elde edilecek kazanç ise şu şekilde:

Banka Ürün Faiz Oranı Net Kazanç Vade Sonu Tutar
Alternatif Bank – VOV Hesap Günlük Vadeli %48 22.067 TL 722.067 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus Günlük Vadeli %48 22.244 TL 722.244 TL
Odea – Oksijen Hesap Günlük Vadeli %47 21.600 TL 721.600 TL

🔎 Sonuç: 700 bin TL için ON Dijital Bankacılık %48 faiz oranıyla küçük bir farkla öne çıkıyor.