200, 450 Bin ve 700 bin TL için yeni mevduat faiz getirileri

Bankalarda mevduat faizleri 2025 itibarıyla son bir yılın en düşük seviyelerinde. Peki 200 bin, 450 bin ve 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte güncel mevduat hesaplama tabloları ve en yüksek faiz veren bankalar.
200.000 TL'lik birikimi bankalara yatıran bir kişinin elde edeceği kazanç şu şekilde:
|Banka
|Ürün
|Faiz Oranı
|Net Kazanç
|Vade Sonu Tutar
|Alternatif Bank – VOV Hesap
|Günlük Vadeli
|%49
|6.490 TL
|206.490 TL
|ON Dijital Bankacılık – ON Plus
|Günlük Vadeli
|%48
|6.443 TL
|206.443 TL
|Odea – Oksijen Hesap
|Günlük Vadeli
|%47
|6.220 TL
|206.220 TL
🔎 Sonuç: 200 bin TL için en avantajlı banka Alternatif Bank %49 faiz oranı ile öne çıkıyor.
450.000 TL yatırım yapanların kazanacağı tutar şöyle:
|Banka
|Ürün
|Faiz Oranı
|Net Kazanç
|Vade Sonu Tutar
|Alternatif Bank – VOV Hesap
|Günlük Vadeli
|%49
|14.783 TL
|464.783 TL
|ON Dijital Bankacılık – ON Plus
|Günlük Vadeli
|%48
|14.476 TL
|464.476 TL
|Odea – Oksijen Hesap
|Günlük Vadeli
|%47
|14.169 TL
|464.169 TL
🔎 Sonuç: 450 bin TL'de de en yüksek kazanç Alternatif Bank'ta sağlanıyor.
700.000 TL yatırıldığında 32 gün sonunda elde edilecek kazanç ise şu şekilde:
|Banka
|Ürün
|Faiz Oranı
|Net Kazanç
|Vade Sonu Tutar
|Alternatif Bank – VOV Hesap
|Günlük Vadeli
|%48
|22.067 TL
|722.067 TL
|ON Dijital Bankacılık – ON Plus
|Günlük Vadeli
|%48
|22.244 TL
|722.244 TL
|Odea – Oksijen Hesap
|Günlük Vadeli
|%47
|21.600 TL
|721.600 TL
🔎 Sonuç: 700 bin TL için ON Dijital Bankacılık %48 faiz oranıyla küçük bir farkla öne çıkıyor.