Kadraj Galeri Kadraj İkon 29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil mi? 29 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, yarım gün mü? Resmi kurumlar çalışıyor mu?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil mi? 29 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, yarım gün mü? Resmi kurumlar çalışıyor mu?

29 Mayıs hem Türk hem de dünya tarihi açısından büyük anlam taşıyan bir gün. 1453 yılında II. Mehmet'in komutasındaki Osmanlı ordusu, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u fethederek hem Orta Çağ'ı sona erdirdi hem de Yeni Çağ'ı başlattı. Bu tarihi zaferin yıl dönümü her yıl coşkuyla anılıyor. 2025 yılında da birçok vatandaşın kafasında aynı soru var. Peki 29 Mayıs resmi tatil mi, okullar kapalı mı? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:14
29 Mayıs İstanbul’un Fethi resmi tatil mi? 29 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, yarım gün mü? Resmi kurumlar çalışıyor mu?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Mayıs tarihi yaklaşırken vatandaşlar bu anlamlı günün resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü olan 29 Mayıs, özellikle İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, 29 Mayıs ne günü? Resmi tatil mi? Okullar ve iş yerleri açık mı olacak?

29 Mayıs İstanbul’un Fethi resmi tatil mi? 29 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, yarım gün mü? Resmi kurumlar çalışıyor mu?

İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü

Tarihin akışını değiştiren büyük zaferin üzerinden tam 572 yıl geçti. 29 Mayıs 1453'te henüz 21 yaşında olan Fatih Sultan Mehmed, Bizans İmparatorluğu'na son vererek İstanbul'u fethetti.

29 Mayıs İstanbul’un Fethi resmi tatil mi? 29 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, yarım gün mü? Resmi kurumlar çalışıyor mu?

Bu fetihle birlikte Orta Çağ sona ermiş Yeni Çağ başlamıştı. Hz. Muhammed'in (S.A.V) "İstanbul (Kostantiniyye) elbette fetih olunacaktır. O'nu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri de ne güzel askerdir." hadisine mazhar olan bu zafer, her yıl coşkuyla anılıyor.

29 Mayıs İstanbul’un Fethi resmi tatil mi? 29 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, yarım gün mü? Resmi kurumlar çalışıyor mu?

Resmi tatil takviminde yer almıyor

Vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında, "29 Mayıs resmi tatil mi?" sorusu geliyor. İstanbul'un Fethi her ne kadar tarihi ve manevi açıdan büyük bir öneme sahip olsa da, resmi tatil takviminde yer almıyor.

Dolayısıyla 29 Mayıs'ta kamu kurumları, okullar ve özel sektör normal işleyişine devam edecek.

29 Mayıs İstanbul’un Fethi resmi tatil mi? 29 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, yarım gün mü? Resmi kurumlar çalışıyor mu?

Bu yıl perşembe gününe denk geliyor

2025 yılı itibarıyla 29 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor.