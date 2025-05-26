29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil mi? 29 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, yarım gün mü? Resmi kurumlar çalışıyor mu?
29 Mayıs hem Türk hem de dünya tarihi açısından büyük anlam taşıyan bir gün. 1453 yılında II. Mehmet'in komutasındaki Osmanlı ordusu, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u fethederek hem Orta Çağ'ı sona erdirdi hem de Yeni Çağ'ı başlattı. Bu tarihi zaferin yıl dönümü her yıl coşkuyla anılıyor. 2025 yılında da birçok vatandaşın kafasında aynı soru var. Peki 29 Mayıs resmi tatil mi, okullar kapalı mı? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:14