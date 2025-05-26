29 Mayıs İstanbul’un Fethi resmi tatil mi? 29 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, yarım gün mü? Resmi kurumlar çalışıyor mu?

Resmi tatil takviminde yer almıyor

Vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında, "29 Mayıs resmi tatil mi?" sorusu geliyor. İstanbul'un Fethi her ne kadar tarihi ve manevi açıdan büyük bir öneme sahip olsa da, resmi tatil takviminde yer almıyor.

Dolayısıyla 29 Mayıs'ta kamu kurumları, okullar ve özel sektör normal işleyişine devam edecek.