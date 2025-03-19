2025 YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı AYT-TYT giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak?

Üniversite adayları 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav hazırlıklarını hızlandırırken bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihi merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl 21 ve 22 Haziran tarihlerinde yapılacak.