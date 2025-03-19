Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı AYT-TYT giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak?

2025 YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı AYT-TYT giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak?

ÖSYM tarafından organize edilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına sayılı günler kaldı. Üniversiteye giriş için büyük bir adım olan bu sınav adayların hayallerine ulaşmalarında kritik bir rol oynayacak. Şimdiye kadar sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. İşte 2025 YKS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:14
2025 YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı AYT-TYT giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak?

Üniversite adayları 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav hazırlıklarını hızlandırırken bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihi merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl 21 ve 22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

2025 YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı AYT-TYT giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak?

2025 YKS Oturum Tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üç oturumda yapılacak:

YKS 1. Oturum (TYT): 21 Haziran 2025
YKS 2. Oturum (AYT): 22 Haziran 2025
YKS 3. Oturum (YDT): 22 Haziran 2025

Bu oturumlar adayların üniversiteye yerleşebilmek için gerekli olan temel yeterliliklerini, alan bilgilerini ve yabancı dil bilgilerini ölçmeye yönelik olacak.

2025 YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı AYT-TYT giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak?

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 YKS sınav giriş belgelerinin Haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden sorgulayabilecekler.

2025 YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı AYT-TYT giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak?

Sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından adaylar sınav yerlerine ve saatteki değişikliklere dair detaylı bilgilere kolayca ulaşabilecekler.

2025 YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı AYT-TYT giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak?

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)