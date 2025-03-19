2025 YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı AYT-TYT giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak?
ÖSYM tarafından organize edilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına sayılı günler kaldı. Üniversiteye giriş için büyük bir adım olan bu sınav adayların hayallerine ulaşmalarında kritik bir rol oynayacak. Şimdiye kadar sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. İşte 2025 YKS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe dair tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:14