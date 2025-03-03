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2025 Yeşilay Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanır? Yeşilay Haftası mesajları, sözleri ve tarihçesi!

Türkiye'de bağımlılıklarla mücadelede öncü kuruluşlardan biri olan Yeşilay, her yıl belirli tarihlerler arasında Yeşilay Haftası'nı kutlayarak toplumu bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi konulara dikkat çeken bu özel hafta Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler, kampanyalar ve eğitimlerle farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 11:28
2025 Yeşilay Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanır? Yeşilay Haftası mesajları, sözleri ve tarihçesi!

Türkiye'de her yıl kutlanan Yeşilay Haftası zararlı alışkanlıklarla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlayan önemli bir haftadır. Yeşilay'ın temelleri 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar Cemiyeti" adıyla atıldı.

2025 Yeşilay Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanır? Yeşilay Haftası mesajları, sözleri ve tarihçesi!

Yeşilay Haftası Ne Zaman? Tarihi ve Önemi

Yeşilay Haftası, 5 Mart 1920'de Hilal-i Ahdar Cemiyeti adıyla kurulan Yeşilay'ın kuruluş yıl dönümü kapsamında her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işgal güçlerinin alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırarak toplumun direncini kırmaya çalıştığı dönemde kurulan Yeşilay, o günden bu yana bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol üstlenmektedir.

2025 Yeşilay Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanır? Yeşilay Haftası mesajları, sözleri ve tarihçesi!

1934 yılında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla "kamuya yararlı dernek" statüsü verilen Yeşilay, yıllar içinde alkol ve sigara bağımlılığının yanı sıra uyuşturucu, kumar ve dijital bağımlılık gibi çağın yeni tehditlerine karşı da mücadele alanını genişletmiştir.

2025 Yeşilay Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanır? Yeşilay Haftası mesajları, sözleri ve tarihçesi!

Yeşilay Nedir, Neden Kurulmuştur?

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele etmek, gençleri ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla kurulmuş köklü bir sivil toplum kuruluşudur. 5 Mart 1920'de Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından, dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Sultan Vahdeddin'in izniyle kurulmuştur. Kuruluş amacı, toplumu alkol, sigara ve uyuşturucu maddeler gibi zararlı alışkanlıklardan korumak, milli ve ahlaki değerleri yaşatmak olmuştur.

Bugün Yeşilay sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde bağımlılıklarla mücadelede örnek teşkil eden projeler yürütmekte ve gençleri bilinçlendirmeye yönelik kampanyalar düzenlemektedir.

2025 Yeşilay Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanır? Yeşilay Haftası mesajları, sözleri ve tarihçesi!

Yeşilay Haftası'nın Mesajı: Sağlıklı Yaşam İçin İlk Adımı Atın!

Yeşilay Haftası, bireyleri sağlıklı yaşama teşvik eden mesajlarla ön plana çıkmaktadır.

İşte bu hafta sosyal medyada sıkça vurgulanan bazı önemli sloganlar:

✅ "Bağımlılıklara değil, hayata bağlan!"
✅ "Sağlığın kıymetini bil, Yeşilay'la bilinçlen!"
✅ "Geleceğini tüketme, bağımsız yaşa!"
✅ "Bağımlılıklar seni değil, sen hayatını kontrol et!"
✅ "Sigara giren yerden sağlık çıkar!"

Bu mesajlar, özellikle gençlere bağımlılıklardan uzak durmaları için cesaret verici ve yol gösterici bir farkındalık oluşturmaktadır.