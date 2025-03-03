2025 Yeşilay Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanır? Yeşilay Haftası mesajları, sözleri ve tarihçesi!

Yeşilay Nedir, Neden Kurulmuştur?

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele etmek, gençleri ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla kurulmuş köklü bir sivil toplum kuruluşudur. 5 Mart 1920'de Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından, dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Sultan Vahdeddin'in izniyle kurulmuştur. Kuruluş amacı, toplumu alkol, sigara ve uyuşturucu maddeler gibi zararlı alışkanlıklardan korumak, milli ve ahlaki değerleri yaşatmak olmuştur.

Bugün Yeşilay sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde bağımlılıklarla mücadelede örnek teşkil eden projeler yürütmekte ve gençleri bilinçlendirmeye yönelik kampanyalar düzenlemektedir.