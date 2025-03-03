2025 Yeşilay Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanır? Yeşilay Haftası mesajları, sözleri ve tarihçesi!
Türkiye'de bağımlılıklarla mücadelede öncü kuruluşlardan biri olan Yeşilay, her yıl belirli tarihlerler arasında Yeşilay Haftası'nı kutlayarak toplumu bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi konulara dikkat çeken bu özel hafta Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler, kampanyalar ve eğitimlerle farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Giriş Tarihi: 03.03.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 11:28