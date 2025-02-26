2025 Ramazan hilali ne zaman görülecek? Diyanet'e göre oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır?
İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala oruç ibadetine ne zaman başlanacağı ve hilalin görülüp görülmediği merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahurla başlayacağını duyurdu. Peki Ramazan hilali ne zaman görünür? Ramazan hilali nedir, oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mı? İşte Diyanet'in konuya dair açıklamaları!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 10:33