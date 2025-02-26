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2025 Ramazan hilali ne zaman görülecek? Diyanet'e göre oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır?

İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala oruç ibadetine ne zaman başlanacağı ve hilalin görülüp görülmediği merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahurla başlayacağını duyurdu. Peki Ramazan hilali ne zaman görünür? Ramazan hilali nedir, oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mı? İşte Diyanet'in konuya dair açıklamaları!

Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 10:33
2025 Ramazan hilali ne zaman görülecek? Diyanet’e göre oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, hicri takvime göre ramazan ayının başlangıcını belirleyen hilalin, bu yıl Asya, Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da görüleceğini duyurdu. İşlek, hilalin tespitinde kullanılan astronomik hesaplamalar ve gözlem çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı.

2025 Ramazan hilali ne zaman görülecek? Diyanet’e göre oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır?

Ramazan Hilali İçin Hesaplamalar Yapıldı

İslam dünyasında ramazan ayının başlangıcını belirleyen en önemli unsurlardan biri olan hilalin görülmesi, bilimsel hesaplamalarla tespit ediliyor. Diyanet astronomu Hümeyra Nur İşlek, AA'ya yaptığı açıklamada, hicri takvime göre ayların belirlenmesinde Ay'ın Dünya etrafındaki hareketinin esas alındığını belirtti.

İşlek, "Ay'ın Güneş ile aynı hizaya gelmesi 'içtima' olarak adlandırılırken, bu konumdan 8 derece açılması ise 'rüyet' olarak kabul edilir. Ramazan hilali de bu kriterlere göre hesaplanıyor." dedi.

2025 Ramazan hilali ne zaman görülecek? Diyanet’e göre oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır?

Ramazan 1 Mart'ta Başlıyor

Bu yıl içtimanın Greenwich saatiyle 28 Şubat günü saat 00.45'te, rüyetin ise aynı gün saat 14.43'te gerçekleşeceğini belirten İşlek, "İçtima ve rüyet gerçekleştiği için ramazan, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak." ifadelerini kullandı.

2025 Ramazan hilali ne zaman görülecek? Diyanet’e göre oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır?

Hilal İlk Olarak Asya ve Afrika'da Görülecek

Ramazan hilalinin ilk olarak Asya kıtasının güneybatısında ve Afrika kıtasında görüleceğini belirten İşlek, "Aynı gün içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da da hilal gözlemlenebilecek." dedi. Havanın bulutlu, karlı veya yağmurlu olmaması durumunda hilalin rahatlıkla görülebileceğini vurgulayan İşlek, hesaplanan vakitlere göre akşam güneşin batışıyla birlikte farklı bölgelerde hilalin tespit edilebileceğini aktardı.

2025 Ramazan hilali ne zaman görülecek? Diyanet’e göre oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır?

Şevval Hilali 30 Mart'ta Görülecek

Ramazan bayramını müjdeleyen şevval hilali hakkında da bilgi veren İşlek, "Şevval hilali, 30 Mart'ta ilk olarak Kuzey Amerika'da görülecek. Bu yıl iki hilal arasındaki süre 29 gün olacağı için ramazan ayı da 29 gün sürecek." şeklinde konuştu.