2025 Ramazan hilali ne zaman görülecek? Diyanet’e göre oruca başlamak için hilalin görünmesi şart mıdır?

Ramazan Hilali İçin Hesaplamalar Yapıldı

İslam dünyasında ramazan ayının başlangıcını belirleyen en önemli unsurlardan biri olan hilalin görülmesi, bilimsel hesaplamalarla tespit ediliyor. Diyanet astronomu Hümeyra Nur İşlek, AA'ya yaptığı açıklamada, hicri takvime göre ayların belirlenmesinde Ay'ın Dünya etrafındaki hareketinin esas alındığını belirtti.

İşlek, "Ay'ın Güneş ile aynı hizaya gelmesi 'içtima' olarak adlandırılırken, bu konumdan 8 derece açılması ise 'rüyet' olarak kabul edilir. Ramazan hilali de bu kriterlere göre hesaplanıyor." dedi.