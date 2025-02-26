Tabancayla başından vurulmuştu! O diş hekiminin annesi konuştu! Yasak aşk var mı?

Tam bir ruh hastası tavrıyla gerçekleşen bu cinayetin, bir madde bağımlısının ya da şizofren yapıda olan birinin düşünce haliyle yapıldığını kamuoyunun malumudur. Şunu rahatlıkla ve içtenlikle söyleyebiliriz ki DNA olayı tamamen bir uydurma. Konunun belgeleri ise gerekli tetkikler sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak.