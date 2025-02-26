Tabancayla başından vurulmuştu! O diş hekiminin annesi konuştu! Yasak aşk var mı?
İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. Diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez, Mustafa Ercan tarafından tabancayla başından vurularak öldürdü. Ercan'ın Düşmez'i vurduğu anları annesine gönderdiği ortaya çıktı. İlk verdiği ifadede Ercan, çocuklarının biyolojik babasının Düşmez olduğunu belirtti. Düşmez'in annesi konuya ilişkin konuştu.
takvim.com.tr
Olay, 21 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan
Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu Mustafa Ercan geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mustafa Ercan, tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. VURULDUĞU ANLARI ANNESİNE GÖNDERDİ Mustafa Ercan, daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip, kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mehmet Emrah Düşmez'in cenazesi, Elazığ'a götürüldü. Düşmez'in cenazesi, dün Harput Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timler Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay günü
Mustafa Ercan'ı yakaladı.
Şüphelinin olaydan sonra bir süre caddede yürüyüp, ardından taksiye bindiği anlar güvenlik kamerasına yansırken;
Mustafa Ercan, polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptığı Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi. "BİYOLOJİK ÇOCUKLARIMIN BABASI DÜŞMEZ" Mustafa Ercan, diş hekimini, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu öne sürdü. Ercan , "Bunun üzerine Düşmez'i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım" dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.