Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Baraj puanı var mı?

2025 MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Baraj puanı var mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar sınavda Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanlarından toplam 120 soruyla karşılaşacak. Sınavın ardından MSÜ soru ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından yayımlanarak adayların doğru ve yanlışlarını kontrol etmesine imkan tanınacak. Peki 2025 MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu? İşte MSÜ baraj puanı ve detaylar.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 08:29 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 08:32
2025 MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Baraj puanı var mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, askeri öğrenci olmak isteyen adaylar için kritik bir aşamadır. 2025 yılında sınava girerek Harp Okulları veya Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim almak isteyen adaylar için belirlenen taban puanlar büyük önem taşıyor. Peki MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır? İşte 2025 MSÜ baraj puanı ve net hesaplamaları...

2025 MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Baraj puanı var mı?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MSÜ sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak 165 dakika sürecek.

MSÜ Baraj Puanı Var mı?

MSÜ sınavına giren adayların tercih yapabilmesi için belirli bir puan barajını aşmaları gerekmektedir. 2024 yılında Harp Okulları için baraj puanı 270, Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 240 olarak belirlenmişti.

2025 MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Baraj puanı var mı?

2025 yılı için baraj puanları henüz açıklanmasa da, benzer seviyelerde olması bekleniyor.

2025 MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Baraj puanı var mı?

MSÜ 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Her adayın testlere verdiği doğru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak. Dolayısı ile 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

2025 MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Baraj puanı var mı?

MSÜ SINAV PUANI HESAPLAMA 2025

MSÜ 2025 sınav kılavuzunda yer alan bilgiler şöyle:

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.