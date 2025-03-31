2025 LGS başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? e-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır?

Okul Müdürlüklerinin Onay Süresi de Değişti

Sadece başvuru süresi değil, okul müdürlüklerinin onay süreci de güncellendi. Daha önce 14 Nisan olarak belirlenen onay işlemlerinin son tarihi, 17 Nisan saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Böylece öğrencilerin başvurularının eksiksiz şekilde tamamlanması için ek süre tanınmış oldu.