2025 LGS başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? e-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru süresine ilişkin önemli bir karar aldı. Daha önce 11 Nisan 2025 olarak açıklanan son başvuru tarihi Ramazan Bayramı tatili nedeniyle uzatıldı. 2-4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alınınca öğrenci mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi.
Giriş Tarihi: 31.03.2025 06:16
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 06:16