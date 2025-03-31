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2025 LGS başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? e-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru süresine ilişkin önemli bir karar aldı. Daha önce 11 Nisan 2025 olarak açıklanan son başvuru tarihi Ramazan Bayramı tatili nedeniyle uzatıldı. 2-4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alınınca öğrenci mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 06:16 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 06:16
2025 LGS başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? e-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvurularının süresini uzattı. Daha önce 11 Nisan olarak açıklanan son başvuru tarihi yaşanan idari izin süreci nedeniyle 16 Nisan'a kadar ertelendi.

2025 LGS başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? e-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru Tarihleri Güncellendi

2025 yılı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda, sınav başvurularının son tarihi 11 Nisan olarak duyurulmuştu. Ancak 2-4 Nisan tarihleri arasındaki resmi tatiller nedeniyle öğrencilerin mağdur olmaması için başvuru süresi beş gün uzatıldı. Buna göre, öğrenciler 16 Nisan 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecekler.

2025 LGS başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? e-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır?

Okul Müdürlüklerinin Onay Süresi de Değişti

Sadece başvuru süresi değil, okul müdürlüklerinin onay süreci de güncellendi. Daha önce 14 Nisan olarak belirlenen onay işlemlerinin son tarihi, 17 Nisan saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Böylece öğrencilerin başvurularının eksiksiz şekilde tamamlanması için ek süre tanınmış oldu.

2025 LGS başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? e-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır?

LGS Başvurusu Nasıl Yapılır?

LGS'ye katılım isteğe bağlı olup sınava girmek isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. Başvuru sürecinde okul müdürlükleri öğrencilere rehberlik ederek işlemlerini tamamlamalarına yardımcı olacak.

e-Okul Sistemi Üzerinden Başvuru: Türkiye'de eğitim gören öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

Yurt Dışındaki Öğrenciler İçin Başvuru: e-Okul sistemine kayıtlı olmayan yurt dışındaki öğrenciler, başvurularını kılavuzda yer alan formu doldurarak yapacak.

2025 LGS başvuruları uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? e-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır?

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