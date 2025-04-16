2025 Kakava şenlikleri ne zaman, nerede düzenlenecek? Kakava ateşi ne zaman yanacak?
Edirne yüzyıllardır süregelen renkli bir geleneğe bu yıl da ev sahipliği yaptı. Mayıs ayında düzenlenen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri sadece baharın gelişini değil aynı zamanda kültürel mirasın canlı kalışını da kutluyor. Özellikle Roman topluluğu tarafından yaşatılan bu kutlama hem tarihi hem de manevi yönüyle dikkat çekiyor. Peki bu sene Kakava şenlikleri ne zaman, nerede düzenlenecek? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 13:16