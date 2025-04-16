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2025 Kakava şenlikleri ne zaman, nerede düzenlenecek? Kakava ateşi ne zaman yanacak?

Edirne yüzyıllardır süregelen renkli bir geleneğe bu yıl da ev sahipliği yaptı. Mayıs ayında düzenlenen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri sadece baharın gelişini değil aynı zamanda kültürel mirasın canlı kalışını da kutluyor. Özellikle Roman topluluğu tarafından yaşatılan bu kutlama hem tarihi hem de manevi yönüyle dikkat çekiyor. Peki bu sene Kakava şenlikleri ne zaman, nerede düzenlenecek? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:16 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 13:16
2025 Kakava şenlikleri ne zaman, nerede düzenlenecek? Kakava ateşi ne zaman yanacak?

Kakava Şenlikleri her yıl 5 Mayıs akşamı Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin düzenlendiği Sarayiçi bölgesinde başlıyor. Şenliğin simgesi haline gelen dev Kakava ateşi, yüzlerce yıl öncesine dayanan bir ritüelin günümüzdeki yansıması. Ateşin etrafında toplanan binlerce insan geleneksel Roman müzikleri eşliğinde dans ediyor. Dilekler tutarak ateşin üzerinden atlıyor.

2025 Kakava şenlikleri ne zaman, nerede düzenlenecek? Kakava ateşi ne zaman yanacak?

Tunca Nehri'nde Dilekler Suda Buluşuyor

6 Mayıs sabahışenlikler Edirne'nin doğayla bütünleşen bölgesi Sarayiçi'nde devam ediyor. Efsaneye göre, Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olan Hıdırellez'de, katılımcılar dileklerini yazdıkları kağıtları Tunca Nehri'nin kıyısına bırakıyor.

2025 Kakava şenlikleri ne zaman, nerede düzenlenecek? Kakava ateşi ne zaman yanacak?

Kimi bir iş, kimi bir aşk, kimi ise sağlık diliyor. Nehrin usul usul akan suları umutları sessizce taşıyor.

2025 Kakava şenlikleri ne zaman, nerede düzenlenecek? Kakava ateşi ne zaman yanacak?

UNESCO Korumasında Bir Gelenek

Kakava'nın yalnızca bir eğlence olmadığını vurgulamak gerek. Şenlikler, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Hıdırellez ile birleşerek, hem Türkiye'nin hem de insanlığın ortak mirasına katkı sunuyor.

2025 Kakava şenlikleri ne zaman, nerede düzenlenecek? Kakava ateşi ne zaman yanacak?

Edirne'de bu gelenek sadece bir kutlama değil kuşaktan kuşağa aktarılan bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda.