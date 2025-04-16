Mehmet Çetin'e ne oldu? Müge Anlı'da şeytani plan açığa çıktı! Oğlunuz cinsiyet değiştirdi iddiası herkesin kanını dondurdu
Mehmet Çetin, 32 yaşında 17 Ekim 2015 tarihinde Isparta'da şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın kaybında yakın arkadaşı Bayram'ı sorumlu tutuyor. Bunun nedeni Çetin'in yakın arkadaşı Bayram Akçay'ın genç adamın ailesine "Sizin oğlunuz cinsiyet değiştirdi. Aramayın" demesinden kaynaklanıyordu. Öte yandan Tarkan Gürakan adlı şahsın Mehmet adına yaptırdığı hayat sigortası da dikkat çekti. İşte akılamaz olayın detayları...
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Mehmet Çetin 32 yaşındayken 17 Ekim 2015'te Isparta'dan şüpheli şekilde kayboldu. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın kaybında yakın arkadaşı Bayram'ın parmağı olabileceğini açıkladı. Bunun nedeni Çetin'in yakın arkadaşı Bayram Akçay'ın genç adamın ailesine "Sizin oğlunuz cinsiyet değiştirdi. Aramayın" demesinden kaynaklanıyordu.
ŞEYTANİ PLAN
Anlı,
"Bu çok şeytani bir plan. Bence böyle bir şey yok. Aile aramasın diye yapılmış olabilir" dedi.
"KÖYE DEDİKODU YAYDI"
Mehmet'in babası Ali, oğlu ile Bayram'ın olay günü kavga ettiğini öğrendiğini açıklayarak,
"Oğlumun kendisine bıçak çektiğini söylemiş. Bu kavgadan sonra çocuk kaybolmuş. O gün oğlumun telefonu kesilmiş. Bayram köyde oğlumun cinsiyet değiştirdiğini ve Antalya'ya kaçtığını söylemiş. Polis ifade almamaya gelince kaçmış. Polise oğlumun konuştuğu birisinin olduğunu ve onun Mehmet'e bir şey yapmış olabileceğini söylemiş" dedi. Acılı baba ayrıca Bayram ve gelini Derya arasında telefon trafiği olduğunun bilgisine ulaştıklarını da paylaştı.
"İÇ ÇAMAŞIRI BAKARDI"
Bayram Akçay aile ile yüzleşmek için stüdyoya geldi. Akçay,
"Beni çağırmıştı ama başka birileriyle mesajlaşıyordu. Kiminle mesajlaşıyorsun diye sorunca boğazıma bıçak dayadı. Asker arkadaşının düğününe gideceğini söyleyerek, benden borç istedi. İki tane otobüs bileti almış. Biletlerden birisini benim adıma almış. Olayın ardından tost yemeye gitmeyi teklif etti. Eşi Derya'yı benim telefonumdan aradı. Ertesi gün kayboldu zaten" dedi. Akçay, Mehmet'in kaybolmadan 2-3 ay önce eşi Derya'yı başka bir adamla yakaladığını da iddia etti. Mehmet'in cinsiyet değiştirdiğine dair dedikoduları kendisinin yaymadığını söyleyen Bayram, "Isparta'da sürekli iç çamaşırlarına bakardı" diyerek ilginç bir iddia da bulundu.
Anlı, Mehmet'in Tarkan Gürakan isimli bir şahısla görüştüğünü öğrendiğini söyledi. Anlı, Tarkan hakkında şunları açıkladı:
Bu Tarkan Mehmet'e kredi çektirmiş. Ona araba aldırmış sattırmış. Mehmet'e bir hayat sigortası yaptırmış. Yani Mehmet öldüğünde parayı bu kişi alıyor.