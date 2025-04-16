Tarkan'ı araştırdıklarını söyleyen Anlı, şüpheli ismin şu an cezaevinde olduğunu öğrendiklerini belirterek, "2020 yılında Hasan Basri isimli şahıs bir aracın içinde ölü olarak bulunuyor. Mustafa Kaya isimli şahıs olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylüyor. Basri ve Kaya'nın olaydan çok kısa bir süre önce tıpkı Mehmet gibi hayat sigortası yaptırdıkları öğreniliyor. Bu iki kişinin ölümü halinde tazminatı alacak kişi ise yine Tarkan. Kaya daha sonrasında Tarkan'ın kendisini tehdit ettiğini ve parayı alması için Basri'yi vurduğunu itiraf etmiş. Mustafa Kaya, bizim aradığımız Mehmet'in aldığı arabayı kullanan kişi aslında. Mehmet'in cesedi bulunamadığı için sigorta şirketi parayı vermemiş " dedi.