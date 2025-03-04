Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 Green Card sonuç sorgulama ekranı | DV Lottery ile Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Green Card sonuç sorgulama ekranı | DV Lottery ile Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hayali kuran binlerce kişi Green Card başvuru sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. 7 Kasım 2024 tarihinde sona eren başvuruların ardından gözler gelecek duyuruya çevrildi. Peki Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair son gelişmeler haberimizde.

Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 09:14
2025 Green Card sonuç sorgulama ekranı | DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Her yıl yüz binlerce kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) oturma ve çalışma izni elde etmek amacıyla başvurduğu Green Card (Yeşil Kart) çekilişinin 2025 yılı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvurularını 2024 Ekim-Kasım döneminde tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

2025 Green Card sonuç sorgulama ekranı | DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card 2025 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, Green Card başvuru sonuçlarının genellikle mayıs ayının ilk haftasında açıklandığı görülüyor. Geçtiğimiz yılın sonuçları 4 Mayıs 2024'te duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor ve Green Card 2025 başvuru sonuçlarının Mayıs 2025'in ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor. Resmi açıklama geldiğinde kesin tarih netleşecek.

2025 Green Card sonuç sorgulama ekranı | DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.

Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır.

2025 Green Card sonuç sorgulama ekranı | DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

2025 Green Card sonuç sorgulama ekranı | DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur.