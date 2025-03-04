2025 Green Card sonuç sorgulama ekranı | DV Lottery ile Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hayali kuran binlerce kişi Green Card başvuru sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. 7 Kasım 2024 tarihinde sona eren başvuruların ardından gözler gelecek duyuruya çevrildi. Peki Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair son gelişmeler haberimizde.
Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 09:14