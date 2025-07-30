2 milyon TL konut kredisi: TEB, İNG,Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank’tan bu taksitle veriliyor!

📌 Ziraat Bankası, Halkbank, ING, VakıfBank, Garanti ve TEB'in güncel konut kredisi teklifleri karşılaştırıldı! 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi çekerseniz hangi bankada ne kadar ödersiniz? İşte en uygun faiz oranı ve aylık taksitler… 🏦 2.000.000 TL İÇİN 120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMASI – TEMMUZ 2025 Konut hayali kuranlar için bankaların sunduğu güncel kredi maliyetleri açıklandı. Temmuz ayında 120 ay vade ile 2 milyon TL kredi çekecek olanların karşılaşacağı faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme tutarları aşağıda detaylı şekilde listelendi: ✅ Ziraat Bankası Faiz Oranı: %2,69 Aylık Taksit: 56.121,40 TL Yıllık Maliyet Oranı: %38,11 Toplam Geri Ödeme: Yaklaşık 6.734.568 TL ✅ Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi Faiz Oranı: %3,23 Aylık Taksit: 66.056 TL Toplam Ödeme: 7.948.296 TL ✅ ING – Konut Kredisi Faiz Oranı: %3,64 Aylık Taksit: 73.811 TL Toplam Ödeme: 8.878.963 TL ✅ VakıfBank – SarıPanjur Konut Kredisi Faiz Oranı: %3,79 Aylık Taksit: 76.683 TL Toplam Ödeme: 9.221.979 TL ✅ TEB Faiz Oranı: %2,99 Aylık Taksit: 61.595 TL Toplam Ödeme: 7.413.058 TL ✅ Garanti BBVA Faiz Oranı: %3,01 Aylık Taksit: 61.964 TL Toplam Ödeme: 7.472.187 TL 📊 Konut Kredisi Seçerken Nelere Dikkat Etmeli? Uzmanlara göre konut kredisi alırken yalnızca faiz oranlarına odaklanmak yeterli değil. Yıllık toplam maliyet oranı, dosya masrafları, sigorta bedelleri ve rehin ücretleri de dikkate alınmalı. Ayrıca erken kapama durumunda bankaların uyguladığı ceza oranları da mutlaka incelenmeli. Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır