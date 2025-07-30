Kadraj Galeri Kadraj İkon 2 milyon TL konut kredisi: TEB, İNG,Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank'tan bu taksitle veriliyor!

2 milyon TL konut kredisi: TEB, İNG,Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank'tan bu taksitle veriliyor!

Ziraat Bankası, Halkbank, ING, VakıfBank, TEB ve Garanti BBVA'nın 2 milyon TL konut kredisi için sunduğu Temmuz 2025 faiz oranları aylık taksit ve toplam ödeme tutarları karşılaştırmalı olarak listelendi.

Giriş Tarihi: 30.07.2025 12:14
2 milyon TL konut kredisi TEB, İNG,Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank’tan bu taksitle veriliyor!

📌 Ziraat Bankası, Halkbank, ING, VakıfBank, Garanti ve TEB'in güncel konut kredisi teklifleri karşılaştırıldı! 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi çekerseniz hangi bankada ne kadar ödersiniz? İşte en uygun faiz oranı ve aylık taksitler…

2 milyon TL konut kredisi: TEB, İNG,Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank’tan bu taksitle veriliyor!

🏦 2.000.000 TL İÇİN 120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMASI – TEMMUZ 2025

Konut hayali kuranlar için bankaların sunduğu güncel kredi maliyetleri açıklandı. Temmuz ayında 120 ay vade ile 2 milyon TL kredi çekecek olanların karşılaşacağı faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme tutarları aşağıda detaylı şekilde listelendi:

2 milyon TL konut kredisi: TEB, İNG,Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank’tan bu taksitle veriliyor!

Ziraat Bankası

  • Faiz Oranı: %2,69

  • Aylık Taksit: 56.121,40 TL

  • Yıllık Maliyet Oranı: %38,11

  • Toplam Geri Ödeme: Yaklaşık 6.734.568 TL

2 milyon TL konut kredisi: TEB, İNG,Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank’tan bu taksitle veriliyor!

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,23

  • Aylık Taksit: 66.056 TL

  • Toplam Ödeme: 7.948.296 TL

2 milyon TL konut kredisi: TEB, İNG,Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank’tan bu taksitle veriliyor!

ING – Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,64

  • Aylık Taksit: 73.811 TL

  • Toplam Ödeme: 8.878.963 TL