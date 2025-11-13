Kadraj Galeri Kadraj İkon 2. EYT paketi gibi erken emeklilik! 1.800 3.850 4.370 4.620 primi olanın yüzü gülecek

2. EYT paketi gibi erken emeklilik! 1.800 3.850 4.370 4.620 primi olanın yüzü gülecek

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in işaret ettiği 1.800, 3.850, 4.370 ve 4.620 prim günlü erken emeklilik yolları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından vatandaşların erken emeklilik arayışları hız kesmeden devam ediyor. Kamuoyunda '2. EYT Paketi' olarak adlandırılan aslında mevcut mevzuattaki özel şartları içeren erken emeklilik formülleri olarak karşımıza çıkıyor

Giriş Tarihi: 13.11.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:43
2. EYT paketi gibi erken emeklilik! 1.800 3.850 4.370 4.620 primi olanın yüzü gülecek

Prim gün sayılarının düşüklüğü ile dikkat çeken ve adeta bir erken emeklilik fırsat paketi niteliği taşıyan dört ana formül bulunuyor. Bu formüller özel durumu olan, engelli yakını bulunan veya çalışma gücünü kaybetmiş vatandaşları ilgilendirerek, uzun yıllar beklemeksizin emekli olma imkanı sunuyor.

Yeni torba yasa geliyor! Emekliye refah payı, ikramiye artışı, 7200 prim indirimi...
Yeni torba yasa geliyor! Emekliye refah payı, ikramiye artışı, 7200 prim indirimi...
Yeni maaşlar ne olacak? Emekliye, emekli memura % 12.28 - % 20.5 zam hesabı! SSK, Bağ-Kurluya refah payı hesabı
Yeni maaşlar ne olacak? Emekliye, emekli memura % 12.28 - % 20.5 zam hesabı! SSK, Bağ-Kur'luya refah payı hesabı

2. EYT paketi gibi erken emeklilik! 1.800 3.850 4.370 4.620 primi olanın yüzü gülecek

1.800 Gün: En Düşük Primle Emeklilik Kapısı: Malulen Emeklilik

Faruk Erdem'in sıkça vurguladığı ve en düşük primle emeklilik imkanı sunan yol, malulen emekliliktir.

Şartlar: Sigortalının, raporla belgelenen çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybetmiş olması gerekiyor.

2. EYT paketi gibi erken emeklilik! 1.800 3.850 4.370 4.620 primi olanın yüzü gülecek

Gereken Prim: Bu haktan yararlanmak için kişinin en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplamda sadece 1.800 gün (5 yıl) prim ödemiş olması şartı aranır.

2. EYT paketi gibi erken emeklilik! 1.800 3.850 4.370 4.620 primi olanın yüzü gülecek

Özel Durum: Başkasının bakımına muhtaç derecede malul olanlar için 10 yıllık süre şartı aranmaz. Sadece 1.800 gün primle emekli olunabilir. Bu, ciddi sağlık sorunları yaşayanlar için hayati bir haktır.

2. EYT paketi gibi erken emeklilik! 1.800 3.850 4.370 4.620 primi olanın yüzü gülecek

3.850 Gün Fırsatı: İkinci Erken Çıkış Yolu

Sosyal Güvenlik mevzuatında özellikle engelli çalışanların emeklilik kademelerinde ve eski yasa şartlarında bu tarz özel prim gün sayılarına rastlanmaktadır. Faruk Erdem'in bahsettiği 3.850 gün şartı, farklı yasalarda şu şekillerde karşımıza çıkabilir:

Bağ-Kur Kademesi: Bağ-Kur'lu sigortalılar için eski mevzuatta (Özellikle 4 Ekim 2000 öncesi başlangıçlılar) bu sayılara yakın primlerle emeklilik formülleri bulunmaktaydı. Günümüzde de Bağ-Kur engelli emeklilik şartlarında kademelendirme mevcuttur.