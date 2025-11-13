2. EYT paketi gibi erken emeklilik! 1.800 3.850 4.370 4.620 primi olanın yüzü gülecek
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in işaret ettiği 1.800, 3.850, 4.370 ve 4.620 prim günlü erken emeklilik yolları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından vatandaşların erken emeklilik arayışları hız kesmeden devam ediyor. Kamuoyunda '2. EYT Paketi' olarak adlandırılan aslında mevcut mevzuattaki özel şartları içeren erken emeklilik formülleri olarak karşımıza çıkıyor
Giriş Tarihi: 13.11.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:43