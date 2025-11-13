Yeni torba yasa geliyor: Çifte sevinç! Emekliye 4 puan refah payı, ikramiye artışı, 7200 prim indirimi... Sosyal güvenlik reformu yolda
Sosyal güvenlik sistemini kökten dönüştürecek ve emekli vatandaşların gelirini doğrudan artırmayı hedefleyen kapsamlı bir reform paketi önümüzdeki aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) en sıcak gündem maddesi olmaya hazırlanıyor. Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda atılacak bu adımlar sadece mevcut emeklileri değil, aynı zamanda gelecekte emekli olacak milyonlarca çalışanı da yakından ilgilendiriyor. Taban aylığın yükseltilmesi bayram ikramiyesine yeni zam, refah payı ve çalışma hayatını yeniden şekillendirecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), paketin öne çıkan ana başlıkları arasında yer alıyor.
