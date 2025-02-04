18 MART ŞİİRLERİ 2025 | 110. yıla özel 2-4-6-8 kıtalık uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri!

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, sadece Türk milletinin kazandığı bir zafer olmanın ötesinde Türkiye'nin tarihindeki en anlamlı günlerden biri olarak her yıl coşku içinde anılmaktadır. Bu özel gün şehitlerimizi anarken aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline gelmiştir. İşte Çanakkale Destanı için yazılan şiirler...