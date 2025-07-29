1.5 milyon TL altı satılan 0 KM otomobiller 2025: BYD, Toyota, Opel, Citroen, Honda, Volkswagen’den ÖTV sonrası fiyat sürprizi

Fiat'ın en çok tercih edilen yerli üretim modeli olan Egea Sedan, yüzde 5,5 oranında ucuzladı. Opel ise Corsa ve yeni Frontera modellerinde yaklaşık yüzde 2,8'lik bir indirime gitti.

Citroen'in C3 Aircross SUV, C4 ve C4X modellerinde de yüzde 3 civarında fiyat gerilemeleri yaşandı. Honda Jazz e:HEV de bu dalgadan nasibini alarak yüzde 3 oranında geriledi. Volkswagen grubunda ise Polo, T-Cross ve Taigo modellerinin fiyatlarında ortalama yüzde 2,73 seviyesinde düşüş gerçekleşti.