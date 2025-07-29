Kadraj Galeri Kadraj İkon 1.5 milyon TL altı satılan 0 KM otomobiller 2025: BYD, Toyota, Opel, Citroen, Honda, Volkswagen'den ÖTV sonrası fiyat sürprizi

1.5 milyon TL altı satılan 0 KM otomobiller 2025: BYD, Toyota, Opel, Citroen, Honda, Volkswagen'den ÖTV sonrası fiyat sürprizi

Binek otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde yapılan değişiklikler otomobil piyasasında fiyat hareketliliğine neden oldu. Yerli üretimi desteklemek ve cari açığı dengelemek amacıyla güncellenen ÖTV matrahlarıyla birlikte bazı otomobil modellerinde dikkat çekici indirimler yaşandı. Peki en ucuz araçlar hangileri? İşte 1.5 milyon TL altı satılan modeller.

Giriş Tarihi: 29.07.2025 13:21
1.5 milyon TL altı satılan 0 KM otomobiller 2025: BYD, Toyota, Opel, Citroen, Honda, Volkswagen’den ÖTV sonrası fiyat sürprizi

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında hayata geçirildi. Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanına motor hacmi, batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik özelliklere göre ÖTV oranlarını belirleme yetkisi tanındı.

1.5 milyon TL altı satılan 0 KM otomobiller 2025: BYD, Toyota, Opel, Citroen, Honda, Volkswagen’den ÖTV sonrası fiyat sürprizi

Bu yetki doğrultusunda yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile özellikle yerli üretim araçlar lehine düzenlemelere gidildi. Binek otomobillerin ÖTV oranlarında 5 ila 10 puan arasında indirime gidilmesiyle Türkiye'de üretilen birçok modelde fiyat düşüşleri kaydedildi.

1.5 milyon TL altı satılan 0 KM otomobiller 2025: BYD, Toyota, Opel, Citroen, Honda, Volkswagen’den ÖTV sonrası fiyat sürprizi

Markalara Göre Fiyat Değişimleri

Yeni matrah düzenlemesinin ardından bazı markaların modellerinde ortalama yüzde 2 ila 11 arasında fiyat düşüşleri yaşandı. İndirimden en çok fayda sağlayan modellerden biri BYD SEAL U EV oldu. Elektrikli segmentte yer alan bu modelin fiyatında yüzde 10,7'lik bir gerileme görüldü.

1.5 milyon TL altı satılan 0 KM otomobiller 2025: BYD, Toyota, Opel, Citroen, Honda, Volkswagen’den ÖTV sonrası fiyat sürprizi

Toyota cephesinde de dikkat çekici bir değişim yaşandı. Türkiye'de üretilen C-HR Hybrid modelinin fiyatı yaklaşık yüzde 7,4 oranında düşerken, Corolla Hybrid, Corolla Cross Hybrid ve Corolla Hatchback Hybrid modellerinde ise yüzde 5,5'e varan indirimler dikkat çekti.

1.5 milyon TL altı satılan 0 KM otomobiller 2025: BYD, Toyota, Opel, Citroen, Honda, Volkswagen’den ÖTV sonrası fiyat sürprizi

Fiat'ın en çok tercih edilen yerli üretim modeli olan Egea Sedan, yüzde 5,5 oranında ucuzladı. Opel ise Corsa ve yeni Frontera modellerinde yaklaşık yüzde 2,8'lik bir indirime gitti.

Citroen'in C3 Aircross SUV, C4 ve C4X modellerinde de yüzde 3 civarında fiyat gerilemeleri yaşandı. Honda Jazz e:HEV de bu dalgadan nasibini alarak yüzde 3 oranında geriledi. Volkswagen grubunda ise Polo, T-Cross ve Taigo modellerinin fiyatlarında ortalama yüzde 2,73 seviyesinde düşüş gerçekleşti.