1.5 milyon TL altı satılan 0 KM otomobiller 2025: BYD, Toyota, Opel, Citroen, Honda, Volkswagen'den ÖTV sonrası fiyat sürprizi
Binek otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde yapılan değişiklikler otomobil piyasasında fiyat hareketliliğine neden oldu. Yerli üretimi desteklemek ve cari açığı dengelemek amacıyla güncellenen ÖTV matrahlarıyla birlikte bazı otomobil modellerinde dikkat çekici indirimler yaşandı. Peki en ucuz araçlar hangileri? İşte 1.5 milyon TL altı satılan modeller.
Giriş Tarihi: 29.07.2025 13:21