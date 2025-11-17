Son dakika: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları alınmaya başladı. Sürece ilişkin tüm ayrıntılar A Haber canlı yayınında Şener Çetin tarafından aktarıldı.

Atama süreci nasıl işleyecek?

Başvuru takvimi doğrultusunda adayların tercihlerini belirlenen sistem üzerinden yapması gerekiyor. Mülakat ve yerleştirme aşamalarının, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından planlandığı belirtiliyor. Şener Çetin, sürecin yoğun ilgiyle takip edildiğini ifade etti.