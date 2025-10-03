Kadraj Galeri Kadraj İkon 12 ilde KPSS'siz hasta bakıcı alımı yapılacak: Deneyimli deneyimsiz kadın erkek

İş arayan binlerce kişiye müjde verildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) özel sektördeki sağlık kuruluşları için KPSS şartı aramaksızın 12 farklı ilde yüzlerce 'Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı' alımı yapacağını duyurdu. Hatay'dan İstanbul'a, Ankara'dan Bursa'ya uzanan bu alım sağlık sektöründe kariyer hedefleyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İşte il il tam liste başvuru şartları ve püf noktalarıyla adım adım başvuru detayları.

Giriş Tarihi: 03.10.2025 14:26
Kamu personeli olma hayalini KPSS barajına takılanlar için istihdamın rotası özel sektöre çevrildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektörünün artan personel ihtiyacını karşılamak üzere sınav stresi olmadan kariyer yapmak isteyen binlerce kişiyi harekete geçirecek bir ilan serisi başlattı. Bu dev alımın ilk dalgasında, tam 12 ildeki özel sağlık kuruluşları ve bakım merkezleri için yüzlerce "Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı" aranıyor. Bu sadece bir iş duyurusu değil; aynı zamanda sağlık sektörüne sınavsız giriş yapmanın en net yol haritası.

Güncel Hasta Bakıcı Alımı Yapılan İller ve Son Başvuru Tarihleri (Ekim 2025)

İŞKUR üzerinden hasta bakıcı alımları devam ediyor. Birçok ilde hem kamuya hem de özel sektöre yönelik açık pozisyonlar için duyurular yayımlandı. Başvurular il ve ilçelere göre farklı tarihlerde sona eriyor.

Hasta bakıcı olmak isteyenler için Ekim 2025'te geçerli ilanların detayları şu şekilde:

3 Ekim 2025 Son Başvurular

Ekim ayının ilk günlerinde başvuru süresi dolacak ilanlar dikkat çekiyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1 kişilik, Hatay merkezde 20 kişilik ve İstanbul Pendik'te 1 kişilik hasta bakıcı alımı yapılıyor. Başvuruların tamamı 3 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra sistem başvuru kabul etmeyecek.

4 Ekim 2025 İçin İlanlar

Bir gün sonra, yani 4 Ekim 2025 itibarıyla da yeni ilanların süresi doluyor. Bursa Nilüfer'de 1 kişilik, Ankara Çankaya'da 4 kişilik kontenjan için başvurular alınmaya devam ediyor. Hasta bakıcı olmak isteyen adayların bu tarihi kaçırmamaları gerekiyor.

5 Ekim 2025'te Dolacak Başvurular

Ekim ayının ilk pazar günü de birçok il için kritik tarih. Antalya Kepez'de 3 kişi, Kayseri Kocasinan'da 1 kişi, Afyonkarahisar Emirdağ'da 3 kişi için hasta bakıcı alımı gerçekleştiriliyor. Başvurular 5 Ekim 2025 günü tamamlanacak.

6 Ekim 2025 Son Başvuru Tarihleri

Balıkesir Bandırma'da 3 kişilik hasta bakıcı pozisyonu için İŞKUR ilanı yayımlandı. Bu başvuru, 6 Ekim 2025 itibarıyla sona erecek.