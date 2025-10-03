12 ilde KPSS’siz hasta bakıcı alımı yapılacak: Deneyimli deneyimsiz kadın erkek

Güncel Hasta Bakıcı Alımı Yapılan İller ve Son Başvuru Tarihleri (Ekim 2025)

İŞKUR üzerinden hasta bakıcı alımları devam ediyor. Birçok ilde hem kamuya hem de özel sektöre yönelik açık pozisyonlar için duyurular yayımlandı. Başvurular il ve ilçelere göre farklı tarihlerde sona eriyor.

Hasta bakıcı olmak isteyenler için Ekim 2025'te geçerli ilanların detayları şu şekilde:

3 Ekim 2025 Son Başvurular

Ekim ayının ilk günlerinde başvuru süresi dolacak ilanlar dikkat çekiyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1 kişilik, Hatay merkezde 20 kişilik ve İstanbul Pendik'te 1 kişilik hasta bakıcı alımı yapılıyor. Başvuruların tamamı 3 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra sistem başvuru kabul etmeyecek.