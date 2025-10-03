12 ilde KPSS'siz hasta bakıcı alımı yapılacak: Deneyimli deneyimsiz kadın erkek
İş arayan binlerce kişiye müjde verildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) özel sektördeki sağlık kuruluşları için KPSS şartı aramaksızın 12 farklı ilde yüzlerce 'Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı' alımı yapacağını duyurdu. Hatay'dan İstanbul'a, Ankara'dan Bursa'ya uzanan bu alım sağlık sektöründe kariyer hedefleyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İşte il il tam liste başvuru şartları ve püf noktalarıyla adım adım başvuru detayları.
Giriş Tarihi: 03.10.2025 14:26