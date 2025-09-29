Sağlık Bakanlığı'na İŞKUR ile KPSS'siz 2.753 işçi alımı: (Temizlik, güvenlik, şoför alımı başvuru şartları)
Sağlık Bakanlığı'ndan iş arayan on binlerce kişiye çifte müjde geldi. 15.247 sözleşmeli personelin yanı sıra, hastanelerde görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden KPSS şartı olmadan 2.753 sürekli işçi alınacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun duyurduğu dev alımda temizlik personeli, güvenlik görevlisi, şoför ve bakım-onarım elemanı gibi kadrolar yer alacak. Peki, başvurular ne zaman başlıyor, kura süreci nasıl işleyecek? İşte merakla beklenen o ilan...
Giriş Tarihi: 29.09.2025 08:58