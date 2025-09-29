Kadraj Galeri Kadraj İkon Sağlık Bakanlığı'na İŞKUR ile KPSS'siz 2.753 işçi alımı: (Temizlik, güvenlik, şoför alımı başvuru şartları)

Sağlık Bakanlığı'ndan iş arayan on binlerce kişiye çifte müjde geldi. 15.247 sözleşmeli personelin yanı sıra, hastanelerde görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden KPSS şartı olmadan 2.753 sürekli işçi alınacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun duyurduğu dev alımda temizlik personeli, güvenlik görevlisi, şoför ve bakım-onarım elemanı gibi kadrolar yer alacak. Peki, başvurular ne zaman başlıyor, kura süreci nasıl işleyecek? İşte merakla beklenen o ilan...

Giriş Tarihi: 29.09.2025 08:58
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "ikinci aşamaya geçiyoruz" diyerek müjdesini verdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 18.000 kişilik dev personel alımının en çok merak edilen detayı belli oldu. KPSS puanıyla yapılacak olan 15.247 sözleşmeli personel alımının yanı sıra, Bakanlık bünyesindeki hastane ve sağlık kuruluşlarında daimi olarak istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla 2.753 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

Bu alımın en dikkat çekici yanı, KPSS puan şartı aranmayacak olmasıdır. Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak başvuru yapacak ve hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Bu durum, KPSS'ye girmemiş veya yeterli puanı alamamış on binlerce iş arayan vatandaş için kamuda güvenceli bir işe girme konusunda tarihi bir fırsat sunuyor.

Peki, Sağlık Bakanlığı'nın bu devasa işçi alımı hangi kadroları kapsayacak? Başvurular ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler olacak? İşte, kamuda işçi olma hayali kuranlar için A'dan Z'ye bilmeniz gereken tüm detaylar.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak? (Beklenen Tarih ve Takip Edilecek Ekran)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada sürekli işçi alım ilanının "önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edileceğini" belirtti.

KPSS ile yapılan sözleşmeli personel alımının 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşeceği göz önüne alındığında, İŞKUR işçi alımı ilanının da bu sürece paralel olarak Ekim ayı içerisinde yayımlanması kuvvetle muhtemeldir.

Adayların başvuru sürecini kaçırmamak için takip etmesi gereken tek resmi adres Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesidir.

Takip Edilecek Adres: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanlari.aspx

Kimler Başvurabilir? (Aranacak Genel Şartlar)

İŞKUR üzerinden yapılan sürekli işçi alımlarında adaylardan genellikle aşağıdaki temel şartlar istenir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkûm olmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Başvuru yapacağı pozisyon için ilanda belirtilen eğitim düzeyine (ilköğretim, lise vb.) ve özel şartlara (ehliyet, sertifika vb.) sahip olmak.

Alım Süreci Nasıl İşleyecek? (Başvuru, Kura ve Mülakat)

Online Başvuru: İlan yayımlandıktan sonra adaylar, İŞKUR'un internet şubesi, e-Devlet veya ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapacaklar.

Kura Çekimi: Başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar arasından, noter huzurunda kura çekimi yapılarak alınacak kadro sayısının genellikle 4 katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek.