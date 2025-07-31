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11. Yargı paketi içeriği ve maddeleri 2025: Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, kapsamı nasıl olacak?

Adalet Bakanlığı yargı reformları kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haziran ayında yürürlüğe giren 10. Yargı Paketi'nin ardından gözler şimdi 11. Yargı Paketi'ne çevrildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni pakette özellikle çocuk yargılamalarına ilişkin önemli düzenlemelerin yer alacağını duyurdu. Peki 11. yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği nasıl olacak? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 13:08
11. Yargı paketi içeriği ve maddeleri 2025: Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, kapsamı nasıl olacak?

Adalet Bakanlığı, yargı sisteminde köklü reformları içeren 11. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Cezasızlık algısını sona erdirmeyi ve adaletin etkinliğini artırmayı hedefleyen düzenlemeler, özellikle çocukları suçtan korumaya yönelik maddeleriyle dikkat çekiyor.

11. Yargı paketi içeriği ve maddeleri 2025: Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, kapsamı nasıl olacak?

Toplumun her kesimini yakından ilgilendiren yargı reformları, Türkiye'nin hukuk sisteminde köklü değişiklikler getirmeye devam ediyor. Cezasızlık algısını ortadan kaldırma hedefiyle hayata geçirilen 10. Yargı Paketi'nin ardından gözler hazırlıkları süren 11. Yargı Paketi'ne çevrildi.

11. Yargı paketi içeriği ve maddeleri 2025: Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, kapsamı nasıl olacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları doğrultusunda, yeni pakette özellikle çocukların suçtan korunmasına yönelik önemli adımlar yer alacak.

11. Yargı paketi içeriği ve maddeleri 2025: Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, kapsamı nasıl olacak?

"Yeni Yargı Paketi Çok Yakında Meclis'e Sunulacak"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında yaptığı açıklamada 11. Yargı Paketi'ne dair detayları paylaştı. Tunç, çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "Özellikle hem hukuk yargılamalarının etkinliğini sağlamak, uzun süren yargılamaları ortadan kaldırmak ve yargı kapasitemizin güçlendirilmesi anlamında 264 hedef var. Bu yasal düzenlemeleri Meclisimizin takdirine sunmaya devam edeceğiz." dedi.

11. Yargı paketi içeriği ve maddeleri 2025: Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, kapsamı nasıl olacak?

Bu ifadeler 11. paket ile birlikte sadece çocuklara dair değil, genel olarak yargının işleyişine dair pek çok başlığın da ele alınacağını gösteriyor.