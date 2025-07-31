11. Yargı paketi içeriği ve maddeleri 2025: Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, kapsamı nasıl olacak?
Adalet Bakanlığı yargı reformları kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haziran ayında yürürlüğe giren 10. Yargı Paketi'nin ardından gözler şimdi 11. Yargı Paketi'ne çevrildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni pakette özellikle çocuk yargılamalarına ilişkin önemli düzenlemelerin yer alacağını duyurdu. Peki 11. yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği nasıl olacak? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 31.07.2025 13:08