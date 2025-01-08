10. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ! Yeni infaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?
İnfaz düzenlemesine ilişkin gelişmeler cezaevi mahkumları, mahkum yakınları ve kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Son dönemde genel af çıkarılacağına dair iddialar da gündeme gelmiş durumda. Bu iddialara karşılık Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler son dakika açıklamalarında bulunarak hem infaz düzenlemesi hem de 10. Yargı Paketi'nin içeriği ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki infaz düzenlemesi son gelişmeler neler? Genel af çıkacak mı ve 10. Yargı Paketi'nde neler var? İşte yasanın içeriği.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:21