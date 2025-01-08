Kadraj Galeri Kadraj İkon 10. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ! Yeni infaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?

10. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ! Yeni infaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?

İnfaz düzenlemesine ilişkin gelişmeler cezaevi mahkumları, mahkum yakınları ve kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Son dönemde genel af çıkarılacağına dair iddialar da gündeme gelmiş durumda. Bu iddialara karşılık Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler son dakika açıklamalarında bulunarak hem infaz düzenlemesi hem de 10. Yargı Paketi'nin içeriği ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki infaz düzenlemesi son gelişmeler neler? Genel af çıkacak mı ve 10. Yargı Paketi'nde neler var? İşte yasanın içeriği.

Giriş Tarihi: 08.01.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:21
10. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ! 10. Yargı Paketi ne zaman Meclis’e gelecek?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yargı paketi ile illgili tüm merak edilenleri yanıtladı ve gündemi meşgul eden bazı tartışmalara son noktayı koydu. Peki, 10. Yargı Paketi'nin içeriği nedir, hangi maddeleri kapsıyor ve bu düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? İşte son gelişmeler.

10. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ! 10. Yargı Paketi ne zaman Meclis’e gelecek?

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ İÇERİĞİ NE?

Özellikle toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakan Tunç, milleti huzursuz eden suç şebekeleri, suç ve suçla mücadele konusunda kollukla beraber yargı teşkilatının mevzuat noktasındaki ihtiyacını da giderecek önemli çalışmaların gündemlerinde olduğunu söyledi.

10. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ! 10. Yargı Paketi ne zaman Meclis’e gelecek?

Özellikle Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında birtakım önerilerinin olacağını dile getiren Bakan Tunç, öngörülebilir ve gecikmeyen, güvenilir adalet sisteminin tam anlamıyla tesisi konusunda yaptıkları çalışmaların olduğunu anlattı.

10. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ! 10. Yargı Paketi ne zaman Meclis’e gelecek?

Bakan Tunç birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Yargı Reformu Strateji Belgesi 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak hedefleri kamuoyuyla paylaşacağını bildirerek, şöyle devam etti:

10. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ! 10. Yargı Paketi ne zaman Meclis’e gelecek?

"Öncesinde Meclis grubumuzla, yine Merkez Yönetimimiz ve Kabinemizle paylaşacağız, olgunlaştıracağız. Burada özellikle ceza adaleti sistemini, suçların önlenmesi ve suçun soruşturulması konusundaki etkinliği daha da artırmak ve cezalardaki caydırıcılığı artırma noktasında birtakım hedeflerimiz olacak. Bununla alakalı yapılan çalışmaları Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle paylaştık.