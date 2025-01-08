10. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ! Yeni infaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yargı paketi ile illgili tüm merak edilenleri yanıtladı ve gündemi meşgul eden bazı tartışmalara son noktayı koydu. Peki, 10. Yargı Paketi'nin içeriği nedir, hangi maddeleri kapsıyor ve bu düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? İşte son gelişmeler.