Kadraj Galeri Kadraj İkon 10 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödemesi ne kadar? İşte 6 ay vadeyle taksit tablosu

10 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödemesi ne kadar? İşte 6 ay vadeyle taksit tablosu

Bankaların yıl sonu kampanyaları hız kazanırken, 10 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler en uygun faiz oranlarını ve aylık geri ödeme tutarlarını araştırmaya başladı. Özellikle kısa vadede nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi hesaplamaları gündemde. Peki 10 bin TL ihtiyaç kredisi kullanıldığında aylık taksitler ne kadar oluyor? İşte bankalara göre değişen faiz oranlarıyla 6 ay vadeli geri ödeme tablosu...

Giriş Tarihi: 09.12.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:52
10 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödemesi ne kadar? İşte 6 ay vadeyle taksit tablosu

Yıl sonu yaklaşırken küçük çaplı ihtiyaç kredisi çekmeyi planlayanlar gözünü bankaların güncel faiz oranlarına çevirdi. Kısa sürede geri ödeme yapmak isteyenler için 6 ay vadeli kredi seçenekleri özellikle ilgi görüyor. İşte bankaların güncel oranlarına göre şekillenen 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödeme tablosu…

10 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödemesi ne kadar? İşte 6 ay vadeyle taksit tablosu

AKBANK

  1. Faiz Oranı
  2. %3,89
  3. Aylık Taksit
  4. 1.973,77 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 11.900,12 TL
10 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödemesi ne kadar? İşte 6 ay vadeyle taksit tablosu

GARANTİ BBVA

  1. Faiz Oranı
  2. %4,24
  3. Aylık Taksit
  4. 2.002,55 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 12.072,80 TL
10 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödemesi ne kadar? İşte 6 ay vadeyle taksit tablosu

VAKIFBANK

  1. Faiz Oranı
  2. %4,95
  3. Aylık Taksit
  4. 2.061,50 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 12.419,00 TL
10 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödemesi ne kadar? İşte 6 ay vadeyle taksit tablosu

ZİRAAT BANKASI

  1. Faiz Oranı
  2. %4,99
  3. Aylık Taksit
  4. 2.064,85 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 12.439,10 TL