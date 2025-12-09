10 bin TL ihtiyaç kredisi geri ödemesi ne kadar? İşte 6 ay vadeyle taksit tablosu
Bankaların yıl sonu kampanyaları hız kazanırken, 10 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler en uygun faiz oranlarını ve aylık geri ödeme tutarlarını araştırmaya başladı. Özellikle kısa vadede nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi hesaplamaları gündemde. Peki 10 bin TL ihtiyaç kredisi kullanıldığında aylık taksitler ne kadar oluyor? İşte bankalara göre değişen faiz oranlarıyla 6 ay vadeli geri ödeme tablosu...
