Müge Anlı ve Talı Sert'te son günlerde işlenen konular adeta akıllara durgunluk verdi. İzleyenler duydukları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Nezaket Uyur cinayetinin çözümlenmesinin ardından bir cinayet sarmalı daha ortaya çıktı. Programda araştırılan Nezaket Kışı, Zekiye Aydın ve Makbule Önel cinayetleri ile ilgili canlı yayında itiraf geldi. Cinayetin kilit ismi Sabri'nin verdiği bilgiler doğrultusunda cesetlerin yerinin tespit edilmesi için arama çalışmaları başlatıldı. Anlı, bugünkü yayında sıcak bilgiyi duyurdu.