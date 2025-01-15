Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve Nezaket Uyur'un şüpheli kaybında cinayet itirafı geldi. Nezaket'in eşi ve Yusuf ve onun kardeşleri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tüm bunlar yaşanırken Nezaket Kışı adlı bir kadının daha olduğu ortaya çıktı. Aynı köyde yaşanan kayıpta yine benzer isimlerin adının geçtiği görüldü. Nezaket Kışı'nın kaybında adı geçen Adil Önel'in halası Zekiye Aydın'ın da ortadan kaldırdığı ileri sürüldü. Hakkındaki iddiaları reddeden kilit isim Adil Önel'in halasının imzasını taklit ederek usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.