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Müge Anlı'daki Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayetinde itiraf! Cesetleri bulundu mu?

Müge Anlı ve Talı Sert'te son günlerde işlenen konular adeta akıllara durgunluk verdi. İzleyenler duydukları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Nezaket Uyur cinayetinin çözümlenmesinin ardından bir cinayet sarmalı daha ortaya çıktı. Programda araştırılan Nezaket Kışı, Zekiye Aydın ve Makbule Önel cinayetleri ile ilgili canlı yayında itiraf geldi. Cinayetin kilit ismi Sabri'nin verdiği bilgiler doğrultusunda cesetlerin yerinin tespit edilmesi için arama çalışmaları başlatıldı. Anlı, bugünkü yayında sıcak bilgiyi duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:37 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 13:26
Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayetinde itiraf!

Türkiye, son günlerde Müge Anlı'da işlenen korkunç olayları konuşuyor. İlk önce Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Cinayet pamuk ipliği gibi çözülmeye başladı. Aranan kadın sayısı ise üçe çıktı.

Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayetinde itiraf!

Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve Nezaket Uyur'un şüpheli kaybında cinayet itirafı geldi. Nezaket'in eşi ve Yusuf ve onun kardeşleri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tüm bunlar yaşanırken Nezaket Kışı adlı bir kadının daha olduğu ortaya çıktı. Aynı köyde yaşanan kayıpta yine benzer isimlerin adının geçtiği görüldü. Nezaket Kışı'nın kaybında adı geçen Adil Önel'in halası Zekiye Aydın'ın da ortadan kaldırdığı ileri sürüldü. Hakkındaki iddiaları reddeden kilit isim Adil Önel'in halasının imzasını taklit ederek usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayetinde itiraf!

"İLK KEZ BÖYLESİNİ GÖRÜYORUM"

Talihsiz kadının evini gasp eden yeğen hakkındaki iddialar yenilir yutulur cinsten değildi. Konuyu derinlemesine inceleyen Müge Anlı zincirleme cinayetleri, kuşku dolu ölümler hakkında her geçen dakika başka bilgiler edindi.Gizli tanık bildiklerini canlı yayında anlattı. Anlı, "20 yıldır yaptığım bu programda böylesini ilk kez görüyorum." şeklinde konuştu.

Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayetinde itiraf!

Adil Önel'in genç kadınları kamera kaydına aldığı ve namuslarına leke sürdüğü de iddia edildi.

Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı cinayetinde itiraf!

CENAZELERİNİN YERLERİNİ BİLİYORUM

Canlı yayında Sabri'den ise itiraf geldi. Yayının başında ağlayan Sabri sonrasında Müge Anlı'ya itirafta bulundu ve Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ın cenazelerinin yerini biliyorum dedi.