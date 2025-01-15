Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Meslektaşı Fahriye Evcen ile 2017 senesinde dünyaevine giren ünlü oyuncu, şimdi ise ultra lüks villasıyla gündeme geldi.

Kazandıklarıyla gayrimenkule yatırım yapan ünlü çift, 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturuyordu.

Bu ev Fahriye Evcen'e aitti. Ünlü çift, düğün öncesi Beykoz'da 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı.