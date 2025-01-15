Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Meslektaşı Fahriye Evcen ile 2017 senesinde dünyaevine giren ünlü oyuncu, şimdi ise ultra lüks villasıyla gündeme geldi.
Kazandıklarıyla gayrimenkule yatırım yapan ünlü çift, 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturuyordu.
Bu ev Fahriye Evcen'e aitti. Ünlü çift, düğün öncesi Beykoz'da 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı.
İki çocuk sahibi olan çift, geçen aylarda aynı siteden 2 milyon 350 bin dolara bir villa aldıkları yönündeki iddialarla gündeme geldi.
Bodrum'da da bir villa inşa ettiren çiftin iki oğullarıyla yaşadıkları ev ise merak konusu oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Evcen, lüks evinde verdiği pozları sık sık Instagram sayfasında yayınladı.
Ünlü çiftin bej renginin ve gold detayların hakim olduğu devasa salonları ise dikkat çekti.
İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in göz kamaştıran aşk yuvalarından kareler...
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evinden kareler...