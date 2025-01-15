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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Atv'nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Burak Özçivit, başarılı kariyerinin yanı sıra Fahriye evcen ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirdi. Fahriye Evcen ile yaptığı evlilikten Karan ve Kerem adlarında iki oğlu olan ÖZçivit, bu kez lüks eviyle gündem oldu. Ünlü çiftin zevkle döşenmiş ultra lüks villası hayran bırakırken devasa salonları dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 13:14 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 13:51
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Meslektaşı Fahriye Evcen ile 2017 senesinde dünyaevine giren ünlü oyuncu, şimdi ise ultra lüks villasıyla gündeme geldi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Kazandıklarıyla gayrimenkule yatırım yapan ünlü çift, 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturuyordu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Bu ev Fahriye Evcen'e aitti. Ünlü çift, düğün öncesi Beykoz'da 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

İki çocuk sahibi olan çift, geçen aylarda aynı siteden 2 milyon 350 bin dolara bir villa aldıkları yönündeki iddialarla gündeme geldi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Bodrum'da da bir villa inşa ettiren çiftin iki oğullarıyla yaşadıkları ev ise merak konusu oldu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan Evcen, lüks evinde verdiği pozları sık sık Instagram sayfasında yayınladı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Ünlü çiftin bej renginin ve gold detayların hakim olduğu devasa salonları ise dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in göz kamaştıran aşk yuvalarından kareler...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evinden kareler...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evinden kareler...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evinden kareler...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evinden kareler...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evinden kareler...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evinden kareler...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evinden kareler...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evinden kareler...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in evini görünce hayran kalacaksınız! Devasa salonu dikkat çekti

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evinden kareler...