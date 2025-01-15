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Şafak Sezer Ayşe Barım'ı işaret etti! “Tekelleşme” çarkına tepki: “Onların suyu ısındı yakında hepsini ortaya çıkaracaklar”

ID İletişim'in kurucusu Ayşe Barım'ın dizi ve film sektöründe kurduğu tekelleşme çarkıyla ilgili sesler yükselmeye devam ediyor. Sektördeki zorbalıklar günden güne ortaya çıkarken son olarak Şafak Sezer bir açıklamada bulundu ve "Onların suyu ısındı, yakında hepsini ortaya çıkaracaklar" dedi. Bir programa konuk olan Sezer, "Ben hiç menajerlik sistemiyle çalışmadım" diyerek sektörde olan biteni anlattı. İşte Şafak Sezer'in o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:10 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:10
Şafak Sezer Ayşe Barım’ı işaret etti! Tekelleşme çarkına tepki: Onların suyu ısındı yakında hepsini ortaya çıkaracaklar

ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın kurduğu tekelleşme çarkı günlerdir magazin gündeminde yer aldı. Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Şafak Sezer Ayşe Barım’ı işaret etti! Tekelleşme çarkına tepki: Onların suyu ısındı yakında hepsini ortaya çıkaracaklar

Bu süreçte ünlü isimler de sektördeki tekelleşmeyle ilgili ses yükselterek yaşadıkları ve şahit oldukları olayları anlattı. Son olarak da Şafak Sezer, konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şafak Sezer Ayşe Barım’ı işaret etti! Tekelleşme çarkına tepki: Onların suyu ısındı yakında hepsini ortaya çıkaracaklar

Az Önce Konuştum'a konuk olan Şafak Sezer, sektördeki tekelleşmeyi değerlendirdi.

Şafak Sezer Ayşe Barım’ı işaret etti! Tekelleşme çarkına tepki: Onların suyu ısındı yakında hepsini ortaya çıkaracaklar

Şafak Sezer, "Bir grup var, o grubun dışına çıkıp bir şey yapamıyorsun. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bütün ajanslara gidilip iş yapılacak biri ile kast kuruluyordu. Yönetmenler de oradan seçiliyordu" dedi.

Şafak Sezer Ayşe Barım’ı işaret etti! Tekelleşme çarkına tepki: Onların suyu ısındı yakında hepsini ortaya çıkaracaklar

Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi farklı bir şey oldu. Sektör bir kişinin kontrolünde. O bir kişi de piyasadaki herkesi kontrol ediyor.

Şafak Sezer Ayşe Barım’ı işaret etti! Tekelleşme çarkına tepki: Onların suyu ısındı yakında hepsini ortaya çıkaracaklar

Onların da suyu ısındı, yakında hepsini ortaya çıkaracaklar. Bu işte adaletsizlik başladı. Kayırma var. 'Benim oyuncum' ne demek?

Şafak Sezer Ayşe Barım’ı işaret etti! Tekelleşme çarkına tepki: Onların suyu ısındı yakında hepsini ortaya çıkaracaklar

Bu işi bilen, yapacak insan varsa o yapar. 'Benim oyuncum' diye bir şey olmaz ki bizde. Torpille dönen bir sektörün ne hale geldiğini görüyorsun.

Şafak Sezer Ayşe Barım’ı işaret etti! Tekelleşme çarkına tepki: Onların suyu ısındı yakında hepsini ortaya çıkaracaklar

Ben hiç menajerlik sistemiyle çalışmadım. Duyduğum kadarıyla 'Tolga oynuyorsa Şafak onun ajansında, onu da alacaksın. Yoksa Tolga'yı vermem' diyor"