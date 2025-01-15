Şafak Sezer Ayşe Barım'ı işaret etti! “Tekelleşme” çarkına tepki: “Onların suyu ısındı yakında hepsini ortaya çıkaracaklar”

ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın kurduğu tekelleşme çarkı günlerdir magazin gündeminde yer aldı. Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Bu süreçte ünlü isimler de sektördeki tekelleşmeyle ilgili ses yükselterek yaşadıkları ve şahit oldukları olayları anlattı. Son olarak da Şafak Sezer, konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Az Önce Konuştum'a konuk olan Şafak Sezer, sektördeki tekelleşmeyi değerlendirdi.

Şafak Sezer, "Bir grup var, o grubun dışına çıkıp bir şey yapamıyorsun. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bütün ajanslara gidilip iş yapılacak biri ile kast kuruluyordu. Yönetmenler de oradan seçiliyordu" dedi.