Konya’da üniversiteli Eren Peker’e kıyan iki katil bir işbirlikçi yakalandı! Yaka paça gözaltı... Bıçak çöp konteynerinden çıktı

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker, dün yönetimindeki 42 TT 898 plakalı taksiyle müşterisini gideceği yere götürmek için yola çıktı.



