Konya'da üniversiteli Eren Peker'e kıyan iki katil bir işbirlikçi yakalandı! Yaka paça gözaltı... Bıçak çöp konteynerinden çıktı
Konya'da infial uyandıran bir cinayet işlendi. İki trafik magandası harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren Peker'i bıçaklayarak öldürdü. Olaya ilişkin kapsamlı soruşturma sürerken magandaların önce araçlarını benzinliğe terk ettiği daha sonra gelip aldığı tespit edildi. Film gibi operasyonla yakalanan iki katil ve bir işbirlikçi cinayeti itiraf edip bıçağı çöp konteynerine attıklarını söyledi. Gözaltına alınan caniler, bugün adliyeye sevk edilecek.
Giriş Tarihi: 16.12.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:02