Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Konya'da üniversiteli Eren Peker'e kıyan iki katil bir işbirlikçi yakalandı! Yaka paça gözaltı... Bıçak çöp konteynerinden çıktı

Konya'da üniversiteli Eren Peker'e kıyan iki katil bir işbirlikçi yakalandı! Yaka paça gözaltı... Bıçak çöp konteynerinden çıktı

Konya'da infial uyandıran bir cinayet işlendi. İki trafik magandası harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan üniversiteli Eren Peker'i bıçaklayarak öldürdü. Olaya ilişkin kapsamlı soruşturma sürerken magandaların önce araçlarını benzinliğe terk ettiği daha sonra gelip aldığı tespit edildi. Film gibi operasyonla yakalanan iki katil ve bir işbirlikçi cinayeti itiraf edip bıçağı çöp konteynerine attıklarını söyledi. Gözaltına alınan caniler, bugün adliyeye sevk edilecek.

Giriş Tarihi: 16.12.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:02
Konya’da üniversiteli Eren Peker’e kıyan iki katil bir işbirlikçi yakalandı! Yaka paça gözaltı... Bıçak çöp konteynerinden çıktı

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker, dün yönetimindeki 42 TT 898 plakalı taksiyle müşterisini gideceği yere götürmek için yola çıktı.

Konya’da üniversiteli Eren Peker’e kıyan iki katil bir işbirlikçi yakalandı! Yaka paça gözaltı... Bıçak çöp konteynerinden çıktı

Alaaddin Bulvarı'na geldiğinde Peker ile 06 PPY 88 plakalı aracın sürücüsü Muammer B. arasında 'yol verme' tartışması yaşandı.

Konya’da üniversiteli Eren Peker’e kıyan iki katil bir işbirlikçi yakalandı! Yaka paça gözaltı... Bıçak çöp konteynerinden çıktı

Yoluna devam eden Peker, müşterisini bırakıp saat 01.30 sıralarında Topraklık Caddesi'ndeki trafik ışıklarına geldiğinde diğer sürücü aracıyla önünü kesti.

Konya’da üniversiteli Eren Peker’e kıyan iki katil bir işbirlikçi yakalandı! Yaka paça gözaltı... Bıçak çöp konteynerinden çıktı

Araçtan inen Muammer B. ve yanındaki Muzaffer T., Eren'e saldırdı. Muzaffer T., Eren'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Konya’da üniversiteli Eren Peker’e kıyan iki katil bir işbirlikçi yakalandı! Yaka paça gözaltı... Bıçak çöp konteynerinden çıktı

Muammer B. ve Muzaffer T. ile olay sırasında yanlarında olan başka aracı kullanan arkadaşları Dilek K.'nın araçlarına binip kaçtı. Kanlar içinde kalan Eren Peker, aracından inip çevreden yardım istedi.

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