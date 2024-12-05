Uyumakta zorlananlara 'Alfa köprüsü' yöntemi! Psikolog Erica Terblanche’ın viral tekniğiyle uçakta bile mışıl mışıl uyuyun

Uykusuzluk, yalnızca fiziksel yorgunluğa değil, aynı zamanda zihinsel berraklığın kaybına ve duygusal dalgalanmalara da yol açabilir. Ancak son dönemde sosyal medyada popülerleşen 'alfa köprüsü' yöntemi, her ortamda uykuya dalmayı kolaylaştıran bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

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ALFA KÖPRÜSÜ YÖNTEMİ NEDİR?

Psikolog Erica Terblanche, uykuya geçişi kolaylaştıran 'alfa köprüsü' adlı bu tekniği geliştiren isimlerden biri. Bu yöntem, zihinsel berraklığı artıran ve uykuya dalmayı hızlandıran basit bir döngüye dayanıyor. Terblanche, sosyal medya hesaplarında bu yöntemi şu şekilde açıklıyor:

Gözlerinizi kapatın ve 30'a kadar sayın.

Gözlerinizi küçük bir yarım ay kadar açın ve beşe kadar sayın.

Tekrar gözlerinizi kapatın ve yeniden 30'a kadar sayın.

Son olarak, nefesinizi burundan alıp verişinize odaklanın.

Terblanche, bu adımları birkaç kez tekrarlayan çoğu kişinin daha ilk döngüde uykuya daldığını belirtiyor. İlginç bir detay ise bu tekniğin, pilotların yoğun ve stresli ortamlarda uyuyabilmesi için geliştirilen bir yöntem olması.