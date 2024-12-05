Uyumakta zorlananlara 'Alfa köprüsü' yöntemi! Psikolog Erica Terblanche’ın viral tekniğiyle uçakta bile mışıl mışıl uyuyun

Uykusuzluk, yalnızca fiziksel yorgunluğa değil, aynı zamanda zihinsel berraklığın kaybına ve duygusal dalgalanmalara da yol açabilir. Ancak son dönemde sosyal medyada popülerleşen 'alfa köprüsü' yöntemi, her ortamda uykuya dalmayı kolaylaştıran bir çözüm olarak dikkat çekiyor.
Psikolog Erica Terblanche, uykuya geçişi kolaylaştıran 'alfa köprüsü' adlı bu tekniği geliştiren isimlerden biri. Bu yöntem, zihinsel berraklığı artıran ve uykuya dalmayı hızlandıran basit bir döngüye dayanıyor. Terblanche, sosyal medya hesaplarında bu yöntemi şu şekilde açıklıyor:
Gözlerinizi kapatın ve 30'a kadar sayın.
Gözlerinizi küçük bir yarım ay kadar açın ve beşe kadar sayın.
Tekrar gözlerinizi kapatın ve yeniden 30'a kadar sayın.
Son olarak, nefesinizi burundan alıp verişinize odaklanın.
Terblanche, bu adımları birkaç kez tekrarlayan çoğu kişinin daha ilk döngüde uykuya daldığını belirtiyor. İlginç bir detay ise bu tekniğin, pilotların yoğun ve stresli ortamlarda uyuyabilmesi için geliştirilen bir yöntem olması.
'Alfa köprüsü' yönteminin temelinde, zihni uyku moduna hazırlamak yer alıyor. Gözleri kısa aralıklarla açıp kapatma ve nefese odaklanma hareketleri, zihni uyarıcı dış etkenlerden uzaklaştırarak alfa dalgalarının etkinliğini artırıyor. Bu da kişiyi rahatlama ve uyku moduna geçiriyor.
Bu yöntemi uygularken ortamın uygun olması da uykuya geçişi kolaylaştırıyor. İşte alfa köprüsü tekniğinden maksimum fayda sağlamak için bazı ipuçları:
Karanlık bir ortam oluşturun: Odanızda mümkünse perde veya karartıcı storlar kullanarak ışığı minimum seviyeye indirin.
Sessiz ve serin bir ortam sağlayın: Gürültüden uzak, ılık bir ortam yerine serin bir alan tercih edin.
Tutarlı bir uyku düzeni oluşturun: Her gün aynı saatte uyumaya ve uyanmaya özen gösterin.
Yatmadan önce ağır yemeklerden kaçının: Yemekten hemen sonra uyumak sindirimi zorlaştırabilir. Hafif yiyecekler tercih edin ve birkaç saat bekleyin.
Elektronik cihazları uzak tutun: Akıllı telefonlar ve diğer ekranlar, mavi ışık yayarak uykuya geçişi zorlaştırabilir.
Uykusuzluk çekenler: Gece uyuyamayan veya uyandıktan sonra tekrar uykuya dalamayan kişiler.
Seyahat edenler: Uçak, tren veya otobüs gibi gürültülü ve rahatsız ortamlarda uyuyamayanlar.
Yoğun yaşam temposunda olanlar: Gün boyu stres yaşayan ve uykuya geçmekte zorlanan bireyler.