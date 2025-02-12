THY’den Sevgililer Günü’ne özel büyük kampanya! %40 indirimli bilet satışı başladı

📍 Afrika & Orta Doğu: Mauritius, Seyşeller, Tunus, Kahire, Dubai, Riyad, Kuveyt, Beyrut ve daha fazlası!

📍 Amerika: New York, Boston, San Francisco, Dallas, Washington, Montreal, Meksika, Bogota ve diğer noktalar.

📍 Avrupa: Budapeşte, Prag, Vilnius, Tiflis, Bakü, Varşova, Sofya, Bükreş, Kişinev, Krakow, Tallinn, Riga, Batum, Paris, Londra, Amsterdam, Berlin, Frankfurt, Roma, Madrid ve daha fazlası!

Kampanyalı ülkeler tam liste 2. tablo

ℹ️ KAMPANYA ŞARTLARI

📅 Satış Dönemi: 10 - 14 Şubat 2025

✈️ Seyahat Dönemi: 10 Şubat - 27 Mart 2025

👫 İndirim iki kişilik biletlerde geçerlidir.

💰 İndirim oranları, çıkış noktası ve varış yerine göre değişiklik gösterebilir.