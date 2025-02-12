Kadraj Bi Bak THY'den Sevgililer Günü'ne özel büyük kampanya! %40 indirimli bilet satışı başladı

THY'den Sevgililer Günü'ne özel büyük kampanya! %40 indirimli bilet satışı başladı

Türk Hava Yolları, TK1402 promosyon kodunu kullanarak 10 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında bilet alan yolculara, 10 Şubat - 27 Mart 2025 döneminde geçerli olmak üzere %40’a varan indirim fırsatı sunuyor.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 18:22 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:30
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THY’den Sevgililer Günü’ne özel büyük kampanya! %40 indirimli bilet satışı başladı

Sevdiklerinizle birlikte dünyayı keşfetmek ister misiniz? Türk Hava Yolları, bu özel güne özel yeni kampanyasını duyurdu. TK1402 promosyon kodu ile alınan biletlerde, belirli destinasyonlara %40'a varan indirim uygulanacak.

Fotoğraflar: THYFotoğraflar: THY

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL %40'A VARAN İNDİRİM!

Türk Hava Yolları, Sevgililer Günü'ne özel yeni kampanyasını duyurdu. 10 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında satın alınan biletlerde, 10 Şubat - 27 Mart 2025 döneminde geçerli olmak üzere %40'a varan indirim sunulacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, TK1402 promosyon kodunu kullanarak indirimli biletlerini satın alabilecek.

Kampanya şartlarıKampanya şartları

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL %40'A VARAN İNDİRİM!

Türk Hava Yolları, Sevgililer Günü'ne özel yeni kampanyasını duyurdu. 10 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında satın alınan biletlerde, 10 Şubat - 27 Mart 2025 döneminde geçerli olmak üzere %40'a varan indirim sunulacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, TK1402 promosyon kodunu kullanarak indirimli biletlerini satın alabilecek.

Kampanyalı ülkeler tam listeKampanyalı ülkeler tam liste

🌍 %40'A VARAN İNDİRİM FIRSATI SUNULAN ROTALAR

📍 Avrupa: Budapeşte, Prag, Vilnius, Tiflis, Bakü, Varşova, Sofya, Bükreş, Kişinev, Krakow, Tallinn, Riga, Batum, Paris, Londra, Amsterdam, Berlin, Frankfurt, Roma, Madrid ve daha fazlası!

📍 Asya & Okyanusya: Sidney, Melbourne, Singapur, Kuala Lumpur, Hong Kong, Pekin, Şanghay, Seul, Taipei ve diğerleri.

📍 Amerika: New York, Boston, San Francisco, Dallas, Washington, Montreal, Meksika, Bogota ve diğer noktalar.

📍 Afrika & Orta Doğu: Mauritius, Seyşeller, Tunus, Kahire, Dubai, Riyad, Kuveyt, Beyrut ve daha fazlası!

Kampanyalı ülkeler tam liste 2. tabloKampanyalı ülkeler tam liste 2. tablo

ℹ️ KAMPANYA ŞARTLARI

📅 Satış Dönemi: 10 - 14 Şubat 2025
✈️ Seyahat Dönemi: 10 Şubat - 27 Mart 2025
👫 İndirim iki kişilik biletlerde geçerlidir.
💰 İndirim oranları, çıkış noktası ve varış yerine göre değişiklik gösterebilir.

🛫 NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?

1️⃣ Promosyon kodunu kopyalayın 📝
Kampanya için özel olarak sunulan "TK1402" promosyon kodunu not alın!

2️⃣ Uçuşunuzu seçin 🎟️
İndirimli bilet fırsatlarını kaçırmamak için kurallara uygun şekilde gidiş-dönüş biletinizi belirleyin.

3️⃣ Ödeme sırasında promosyon kodunu girin 💳
Ödeme sayfasına geldiğinizde "Promosyon Kodu" alanına TK1402 kodunu ekleyerek indirimli fiyatlardan yararlanın!

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