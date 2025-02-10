Yeni bir otomobil satın almak isteyen sürücüler için 2025 yılı itibarıyla sıfır araç fiyatları netleşmeye başladı. Döviz kuru ve vergi düzenlemeleri nedeniyle araç fiyatlarında değişimler yaşanırken, uygun fiyatlı modeller hala birçok kişi için cazip seçenekler sunuyor.