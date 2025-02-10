Yeni bir otomobil satın almak isteyen sürücüler için 2025 yılı itibarıyla sıfır araç fiyatları netleşmeye başladı. Döviz kuru ve vergi düzenlemeleri nedeniyle araç fiyatlarında değişimler yaşanırken, uygun fiyatlı modeller hala birçok kişi için cazip seçenekler sunuyor.
Hyundai, uygun fiyatlı ve kompakt araç seçenekleriyle dikkat çekiyor. İşte 2025 Ocak ayı itibarıyla Hyundai'nin en uygun fiyatlı modelleri:
Hyundai i10 – 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. AMT: 1.010.000 TL
Hyundai i20 – 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Otomatik: 1.206.000 TL
Hyundai Bayon – 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT: 1.314.000 TL
Fiat, geniş ailelerin ve şehir içi kullanımın vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor. İşte uygun fiyatlı Fiat modelleri:
Fiat Egea Sedan – Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR: 1.440.900 TL
Fiat Egea Cross – Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction: 1.519.900 TL
Fiat 600 BEV – La Prima 54 kwh La Prima: 1.415.900 TL
Dacia, ekonomik SUV ve hatchback modelleriyle dikkat çekiyor. İşte en uygun fiyatlı Dacia araçları:
Dacia Sandero Stepway – Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 1.099.000 TL
Dacia Jogger – Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu: 1.305.000 TL
Seat, kompakt yapısı ve güçlü motor seçenekleriyle öne çıkıyor. İşte en uygun fiyatlı Seat modelleri:
Seat Ibiza – 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style: 1.315.000 TL
Seat Arona – 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style: 1.425.000 TL
Renault, şehir içi kullanıma uygun modelleriyle bütçe dostu seçenekler sunuyor:
Renault Taliant – Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 1.103.000 TL
Renault Clio – Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 1.244.000 TL
Citroën, kompakt elektrikli modelleri ve ekonomik seçenekleriyle ilgi çekiyor:
Citroën Ami One – Electric: 449.000 TL
Citroën C3 – 1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel Feel Bold: 1.018.000 TL
Citroën C4 X – 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold: 1.499.000 TL
Volkswagen'in uygun fiyatlı modelleri de seçenekler arasında:
Volkswagen Polo – 1.0 TSI 95 PS DSG Life: 1.656.000 TL
Volkswagen Golf – 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression: 1.585.000 TL
Kia, kompakt ve ekonomik araç modelleriyle ilgi görüyor:
Kia Picanto – Feel 1.0L 63 PS AMT: 1.033.000 TL
Kia Stonic – 1.0L 100 PS DCT Cool Plus: 1.350.000 TL
Kia Sportage – 1.6L 160 PS DCT Live Plus: 1.940.000 TL
Opel'in en uygun fiyatlı modelleri ise şu şekilde sıralanıyor:
Opel Corsa – 1.2 MT-5 75 HP Edition: 1.172.900 TL
Opel Astra – 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition: 1.606.900 TL
Opel Corsa Elektrik – 100 kW GS: 1.395.900 TL
Škoda'nın fiyat-performans açısından dikkat çeken uygun modelleri:
Škoda Fabia – 1.0 TSI 115 PS DSG Premium: 1.363.400 TL
Škoda Scala – Elite 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.563.400 TL
Škoda Octavia – Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 1.803.900 TL
Peugeot'nun en uygun fiyatlı modelleri ise şu şekilde:
Peugeot 2008 – ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8: 1.760.500 TL
Peugeot E-208 – GT 100kW: 1.463.000 TL
Suzuki'nin hibrit modelleri arasında ilginizi çekebilecek seçenekler:
Suzuki Vitara Hibrit – 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk): 1.715.000 TL
Suzuki S-Cross Hibrit – 1.4 MHEV 6AT GL Elegance: 1.795.000 TL
Toyota, hibrit ve ekonomik araç seçenekleriyle sürücülerin ilgisini çekmeye devam ediyor:
Toyota Corolla – 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.663.000 TL
Toyota Yaris Hybrid – 1.5 Hybrid Flame e-CVT: 1.583.000 TL