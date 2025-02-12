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AJet'ten indirimli bilet kampanyası! 699 liradan başlıyor!

AJet, ramazan ayını da kapsayan dönemde, yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyasını başlattı. Satışa sunulan "basic" biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 11:43 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 11:43
AJet’ten indirimli bilet kampanyası! 699 liradan başlıyor!

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    Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli biletleri, 12 Şubat saat 11.00'den 13 Şubat saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 24 Şubat-25 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

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    AJet'in indirimli bilet kampanyasında, 100 bin koltuk satışı yapılacak.

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    Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanya ile vergi ve harçlar dahil 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan "basic" biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.