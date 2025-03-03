Teşkilat dizisinde çekim yanlışı tartışma yarattı! İşte o hata

Son dönemde yurt dışı mekanlarında geçtiği belirtilen sahnelerin gerçekte İstanbul'un farklı bölgelerinde çekildiği sıkça tartışılan bir konu haline geldi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜDÜ
Sosyal medya platformlarında konuyla ilgili pek çok yorum yapılırken, bazı izleyiciler bu durumu "kurgu hatası" olarak eleştirirken, bazıları ise prodüksiyonun maliyet ve lojistik sebeplerle böyle bir yöntem tercih ettiğini belirtti. Özellikle "gerçekçilik" konusunda hassas olan seyirciler, yapım ekibine daha fazla özen göstermesi gerektiği yönünde eleştirilerde bulundu.
DAHA ÖNCE BENZER DURUMLAR YAŞANMIŞTI
Teşkilat dizisinde ortaya çıkan bu ayrıntı, daha önce yerli ve yabancı pek çok yapımda da görülmüştü. Farklı ülkelerde geçtiği iddia edilen sahnelerin, aslında farklı mekanlarda çekildiği sık rastlanan bir durum. Ancak bu durumun izleyici tarafından bu denli dikkat çekmesi, dizinin gerçekçiliğine olan beklentinin yüksek olduğunu gösteriyor.
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Tartışmalara neden olan bölümün ardından, Teşkilat dizisinin 135. bölümü 3 Mart Pazar akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünde olayların nasıl gelişeceği ve izleyicilerin bu sahne hakkındaki görüşlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.