Teşkilat dizisinde çekim yanlışı tartışma yarattı! İşte o hata

Sosyal medya platformlarında konuyla ilgili pek çok yorum yapılırken, bazı izleyiciler bu durumu "kurgu hatası" olarak eleştirirken, bazıları ise prodüksiyonun maliyet ve lojistik sebeplerle böyle bir yöntem tercih ettiğini belirtti. Özellikle "gerçekçilik" konusunda hassas olan seyirciler, yapım ekibine daha fazla özen göstermesi gerektiği yönünde eleştirilerde bulundu.

DAHA ÖNCE BENZER DURUMLAR YAŞANMIŞTI

Teşkilat dizisinde ortaya çıkan bu ayrıntı, daha önce yerli ve yabancı pek çok yapımda da görülmüştü. Farklı ülkelerde geçtiği iddia edilen sahnelerin, aslında farklı mekanlarda çekildiği sık rastlanan bir durum. Ancak bu durumun izleyici tarafından bu denli dikkat çekmesi, dizinin gerçekçiliğine olan beklentinin yüksek olduğunu gösteriyor.