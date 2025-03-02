Sadece bu diyetle 125 kilo verdi! Doktorları şaşkına döndü

Amerika'da aşırı kiloları nedeniyle nefes almakta ve yürümekte zorlanan Todd Bockness, çareyi radikal bir beslenme değişikliğinde buldu. Sadece hayvansal ürünler tüketerek beslenen Bockness, altı ayda 93 kilo kaybetti ve toplamda 122 kilo vererek hayatında büyük bir dönüşüm yaşadı.
Amerika'nın Montana eyaletinde yaşayan Todd Bockness, aşırı kiloları nedeniyle hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. 700 pound (yaklaşık 315 kilo) olan Bockness, nefes almak için ek oksijen tüpleri kullanıyordu ve görme yetisi ciddi şekilde zarar görmüştü. Yıllarca keto, Jenny Craig ve oruç diyetlerini denemesine rağmen hiçbir kalıcı sonuç alamamıştı.
Çaresiz kalan Bockness, son bir çare olarak etobur diyeti (carnivore diet) olarak bilinen, yalnızca hayvansal gıdalara dayalı bir beslenme tarzına yöneldi. Yumurta, pastırma, sığır eti, kuzu eti, tereyağı, tuz ve sirke dışında hiçbir şey yemeyen Bockness, altı ay içinde 205 pound (yaklaşık 93 kilo) verdi!
Bockness'ın doktorları, bu kadar aşırı bir diyetin hayati risk taşıdığını savunuyordu. Ancak kendi başına nefes alabilir ve yürüyebilir hale gelen Bockness için durum tam tersiydi.
📉 Sağlık Değişimleri:
✅ Kalp atış hızı 107'den 68'e düştü.
✅ Şişmiş baldırları tamamen iyileşti.
✅ Görme yetisi yeniden düzeldi.
✅ Ek oksijen tüpüne olan ihtiyacı sona erdi.
🍖 ETOBUR DİYETİ NEDİR?
Etobur diyeti, tüm karbonhidratları dışlayan ve yalnızca hayvansal proteinler, yağlar ve bazı hayvansal yan ürünlerden oluşan bir beslenme tarzıdır.
📌 Diyetin Faydaları:
🔹 İnsülin seviyelerini iyileştirir, kan şekerini düzenler.
🔹 Uzun süre tokluk hissi sağlar, aşırı yeme eğilimini azaltır.
🔹 Sindirim için daha fazla enerji harcatır, daha fazla kalori yakılmasını destekler.
🔹 Şişkinlik, IBS (hassas bağırsak sendromu) ve eklem ağrılarını azaltabilir.
🔹 Uyku kalitesini artırabilir.
📌 Riskleri ve Doktorların Uyarıları:
⚠️ Yüksek doymuş yağ tüketimi kolesterol seviyelerini yükseltebilir.
⚠️ C vitamini, lif, magnezyum ve potasyum gibi önemli besinlerden yoksundur.
⚠️ Uzun vadede kalp-damar hastalıkları, böbrek sorunları ve vitamin eksiklikleri riski oluşturabilir.
Sosyal medyada büyük ilgi gören etobur diyeti, TikTok'ta 3.5 milyar görüntülenmeye ulaştı! Yüz binlerce kişi bu diyetle kilo verdiğini ve sağlığının iyileştiğini iddia ediyor.
📊 2025 yılında yapılan bir araştırmaya göre:
🔹 Diyeti uygulayan 2.000 kişi, B12 ve çinko açısından iyi beslenirken, tiamin, magnezyum, kalsiyum ve C vitamini eksikliği yaşadı.
🔎 Uzmanlar, diyetin etkilerinin bireysel olduğunu ve herkes için uygun olmayabileceğini vurguluyor.