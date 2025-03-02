Sadece bu diyetle 125 kilo verdi! Doktorları şaşkına döndü

Amerika'da aşırı kiloları nedeniyle nefes almakta ve yürümekte zorlanan Todd Bockness, çareyi radikal bir beslenme değişikliğinde buldu. Sadece hayvansal ürünler tüketerek beslenen Bockness, altı ayda 93 kilo kaybetti ve toplamda 122 kilo vererek hayatında büyük bir dönüşüm yaşadı.

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Amerika'nın Montana eyaletinde yaşayan Todd Bockness, aşırı kiloları nedeniyle hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. 700 pound (yaklaşık 315 kilo) olan Bockness, nefes almak için ek oksijen tüpleri kullanıyordu ve görme yetisi ciddi şekilde zarar görmüştü. Yıllarca keto, Jenny Craig ve oruç diyetlerini denemesine rağmen hiçbir kalıcı sonuç alamamıştı.

Çaresiz kalan Bockness, son bir çare olarak etobur diyeti (carnivore diet) olarak bilinen, yalnızca hayvansal gıdalara dayalı bir beslenme tarzına yöneldi. Yumurta, pastırma, sığır eti, kuzu eti, tereyağı, tuz ve sirke dışında hiçbir şey yemeyen Bockness, altı ay içinde 205 pound (yaklaşık 93 kilo) verdi!