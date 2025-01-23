Rakamlar güncellendi! TCMB faiz kararı ile 1 milyon TL’nin banka banka getirisi

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası, 1 milyon TL'nin 32 günlük vadeli mevduat getirileri gündemde. 1 milyon liranın kazancı, bankalara göre farklılık gösteriyor. Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
💸 ON DİJİTAL BANKACILIK - ON PLUS
Faiz Oranı: %51,5
Net Kazanç: 4.063,56 TL
Vade Sonu Tutarı: 104.063,56 TL
Detay: 500.000 TL'ye kadar %51,5 avantajlı faiz oranı.
💸 ODEA - GÜNLÜK VADELİ HESAP
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 3.945,21 TL
Vade Sonu Tutarı: 103.945,21 TL
Detay: 1 - 100 gün vade, 7.500 – 5.000.000 TL aralığında %50 faiz oranı.
💸 TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI) - MARİFETLİ HESAP
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 3.945,21 TL
Vade Sonu Tutarı: 103.945,21 TL
Detay: Yeni müşterilere özel %50 hoş geldin oranı 30 gün geçerli, ardından devam faizi uygulanır.
💸 FİBABANKA - KİRAZ HESAP
Faiz Oranı: %49,5
Net Kazanç: 3.905,75 TL
Vade Sonu Tutarı: 103.905,75 TL
Detay: Yeni müşterilere özel %49,5 hoş geldin faiz fırsatı. Yatırım fonu alınarak +%2 ek faiz kazanılabilir.
💸 DENİZBANK - E-MEVDUAT
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 3.629,59 TL
Vade Sonu Tutarı: 103.629,59 TL