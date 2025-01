Rakamlar güncellendi! TCMB faiz kararı ile 1 milyon TL’nin banka banka getirisi

Fotoğraflar: AA

💸 ON DİJİTAL BANKACILIK - ON PLUS

Faiz Oranı: %51,5

Net Kazanç: 4.063,56 TL

Vade Sonu Tutarı: 104.063,56 TL

Detay: 500.000 TL'ye kadar %51,5 avantajlı faiz oranı.

💸 ODEA - GÜNLÜK VADELİ HESAP

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 3.945,21 TL

Vade Sonu Tutarı: 103.945,21 TL

Detay: 1 - 100 gün vade, 7.500 – 5.000.000 TL aralığında %50 faiz oranı.

💸 TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI) - MARİFETLİ HESAP

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 3.945,21 TL

Vade Sonu Tutarı: 103.945,21 TL

Detay: Yeni müşterilere özel %50 hoş geldin oranı 30 gün geçerli, ardından devam faizi uygulanır.