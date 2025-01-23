Kadraj Bi Bak Rakamlar güncellendi! TCMB faiz kararı ile 1 milyon TL’nin banka banka getirisi

Rakamlar güncellendi! TCMB faiz kararı ile 1 milyon TL’nin banka banka getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı sonrası bankaların 1 milyon TL için 32 günlük vadeli mevduat kazançları güncellendi. 1 milyon liranın 32 günlük getirisi, bankaların sunduğu oranlara göre değişiklik gösteriyor.

Giriş Tarihi: 23.01.2025 21:24
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Rakamlar güncellendi! TCMB faiz kararı ile 1 milyon TL’nin banka banka getirisi

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası, 1 milyon TL'nin 32 günlük vadeli mevduat getirileri gündemde. 1 milyon liranın kazancı, bankalara göre farklılık gösteriyor. Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

💸 ON DİJİTAL BANKACILIK - ON PLUS

Faiz Oranı: %51,5

Net Kazanç: 4.063,56 TL

Vade Sonu Tutarı: 104.063,56 TL

Detay: 500.000 TL'ye kadar %51,5 avantajlı faiz oranı.

💸 ODEA - GÜNLÜK VADELİ HESAP

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 3.945,21 TL

Vade Sonu Tutarı: 103.945,21 TL

Detay: 1 - 100 gün vade, 7.500 – 5.000.000 TL aralığında %50 faiz oranı.

💸 TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI) - MARİFETLİ HESAP

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 3.945,21 TL

Vade Sonu Tutarı: 103.945,21 TL

Detay: Yeni müşterilere özel %50 hoş geldin oranı 30 gün geçerli, ardından devam faizi uygulanır.

💸 FİBABANKA - KİRAZ HESAP

Faiz Oranı: %49,5

Net Kazanç: 3.905,75 TL

Vade Sonu Tutarı: 103.905,75 TL

Detay: Yeni müşterilere özel %49,5 hoş geldin faiz fırsatı. Yatırım fonu alınarak +%2 ek faiz kazanılabilir.

💸 DENİZBANK - E-MEVDUAT

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 3.629,59 TL

Vade Sonu Tutarı: 103.629,59 TL

💸 GARANTİ BBVA - E-VADELİ HESAP

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 3.550,68 TL

Vade Sonu Tutarı: 103.550,68 TL

Detay: Son 1 ay içerisinde vadeli hesabı olmayanlar için özel kampanya.

💸 ENPARA.COM - VADELİ HESAP

Faiz Oranı: %36

Net Kazanç: 2.840,55 TL

Vade Sonu Tutarı: 102.840,55 TL

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