SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

23 Ocak piyasalarda gün sonu! BIST 100 endeksi 7,39 puan arttı

23 Ocak 2025'te BIST 100 endeksi, günü 7,39 puan artışla 10.112,76 puandan kapattı. Altının ons fiyatı 2.744 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar/TL kuru TCMB tarafından 35,5666 lira alış, 35,7091 lira satış olarak açıklandı. İşte en çok işlem gören hisseler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 19:06 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 19:06
23 Ocak piyasalarda gün sonu! BIST 100 endeksi 7,39 puan arttı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,39 puan artarak 10.112,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 36,21 puan ve yüzde 0,36 artışla 10.141,58 puandan başladı.

    Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)

    Gün içinde en düşük 10.069,59, en yüksek 10.151,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 10.112,76 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 2,22 değer kazandı.

    Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)

    BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,64 puan ve yüzde 0,03 kayıpla 11.200,53 puandan kapandı.

    EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
    BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 40'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

    Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)

    ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 744 DOLAR
    Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 744 dolardan işlem görüyor.

    Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyon 152 bin lira oldu.

    Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,45, bileşik getirisi de yüzde 38,60 seviyesinde gerçekleşti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,5666 lira, satışta 35,7091 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,5566 lira, satışta 35,6991 lira olarak belirlemişti.

    Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2320 ve dolar/yen paritesi 156,40 düzeyinde seyrediyor.

    Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 78,9 dolardan işlem görüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara’dan A Haber’e özel açıklamalar
    DEM’den İmralı açıklaması! Dün Hazırım diyen Öcalan bugün Hazırlıklar tamamlandıktan sonra diyor... Pazarlık niyetli ikircikli tutum
    Başkan Erdoğan’dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı! Tam 944 sayfa
    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!
    Facia oteline yeterlilik belgesi veren CHP’li Tanju Özcan yine patladı! Bakanlığa iftira attı... Gerçek ne çıktı?
    Jose Mourinho’ya büyük şok! Eski öğrencisi transferi engelledi
    Trump’tan John Bolton’a İran darbesi! Korumayı kaldırmıştı: Konumunu Hamaney’e mi verdi?
    Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların tepkisi
    Özrü kabahatinden beter! Oğuzhan Uğur 6 Şubat’taki ’PİNÇ’liğin hesabını veremiyor... Cezadan yırtmak için şekilden şekle girdi
    Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Müge Anlı’ya canlı yayında büyü mü yapıldı? Koltuğun arasına ne sıkıştırdı
    Yangın soruşturmasında belge oyunu! Tanju Özcan’ın amacı ne? Tarihlere dikkat
    Grand Kartal Otel’de hayatını kaybedenlerin isim listesi! Kimlikleri belli oldu...
    Çalışan annelere ayda 19 bin TL! O şartları karşılayan parayı alacak
    Kılıçdaroğlu’ndan imzalı mektup hamlesi! Bu kez kırmızı kartı Özgür Özel’e çektiler: 80 vekille limoni... 42’si ne var ne yok saydı