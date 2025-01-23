Gün içinde en düşük 10.069,59, en yüksek 10.151,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 10.112,76 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 2,22 değer kazandı.

Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,64 puan ve yüzde 0,03 kayıpla 11.200,53 puandan kapandı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 40'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.