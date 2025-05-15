Nilay Sağın kimdir, hastalığı neydi? Simge Sağın’ın ablası Nilay Sağın neden vefat etti, kaç yaşındaydı?

Aşkın Olayım şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Simge Sağın, bu kez sahneyle değil acı bir kayıpla gündeme geldi. Bir süredir tedavi gören ablası Nilay Sağın'ın vefat haberi ünlü şarkıcıyı yasa boğarken, cenaze detayları da belli oldu.
SİMGE SAĞIN'IN ACI GÜNÜ: ABLASI NİLAY SAĞIN HAYATINI KAYBETTİ
45 yaşındaki Nilay Sağın'ın bir süredir tedavi gördüğü ve sağlık durumunun son haftalarda ağırlaştığı öğrenildi. Acı haberin ardından Sağın ailesi ve yakın çevresi yasa boğulurken, Simge Sağın'ın sosyal medya hesaplarından herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Sanat camiasından pek çok isim ise ünlü şarkıcıya baş sağlığı mesajlarıyla destek verdi.
Cenaze töreniyle ilgili bilgiler de netlik kazandı. Nilay Sağın'ın naaşı, 16 Mayıs Perşembe günü öğle namazına müteakip İstanbul Kozyatağı'nda bulunan Mehmet Çavuş Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek. Törene sanat ve müzik camiasından birçok ismin katılması bekleniyor.
Üzücü gelişmenin ardından Simge Sağın'ın yakın arkadaşları ve menajerlik ekibi, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada "Simge çok üzgün, şu an konuşacak durumda değil. Ailesiyle birlikte zaman geçirmek istiyor" ifadelerine yer verdi.
NİLAY SAĞIN KİMDİR, NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın, bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Aileye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Nilay Sağın, sağlık sorunlarının etkisiyle uykusunda hayata gözlerini yumdu. Sessiz ve ani vedası hem ailesini hem de sevenlerini derinden sarstı. Kalp sorunları nedeniyle uzun süredir kontrol altında olduğu öğrenilen Sağın'ın vefatı, sanat dünyasında da büyük üzüntüyle karşılandı.