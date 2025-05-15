Nilay Sağın kimdir, hastalığı neydi? Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın neden vefat etti, kaç yaşındaydı?

Türk pop müziğinin güçlü sesi Simge Sağın, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü şarkıcının bir süredir sağlık sorunları yaşayan ablası Nilay Sağın, hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Nilay Sağın’ın vefatı sanat camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 18:33 PAYLAŞ ABONE OL

Aşkın Olayım şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Simge Sağın, bu kez sahneyle değil acı bir kayıpla gündeme geldi. Bir süredir tedavi gören ablası Nilay Sağın'ın vefat haberi ünlü şarkıcıyı yasa boğarken, cenaze detayları da belli oldu.

Fotoğraflar: Instagram SİMGE SAĞIN'IN ACI GÜNÜ: ABLASI NİLAY SAĞIN HAYATINI KAYBETTİ 45 yaşındaki Nilay Sağın'ın bir süredir tedavi gördüğü ve sağlık durumunun son haftalarda ağırlaştığı öğrenildi. Acı haberin ardından Sağın ailesi ve yakın çevresi yasa boğulurken, Simge Sağın'ın sosyal medya hesaplarından herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Sanat camiasından pek çok isim ise ünlü şarkıcıya baş sağlığı mesajlarıyla destek verdi.