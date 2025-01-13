İngiliz araştırmacılar kanıtladı! Çorba içmek birine sarılmak kadar rahatlatıyor

Soğuk kış günlerinde ne içeceğinize karar veremiyor musunuz? Bilim insanlarına göre, sıcak bir kase çorba en iyi tercih olabilir. Araştırmalar, çorbanın stresle başa çıkmada etkili bir yöntem olduğunu gösteriyor.

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Bilim insanları, kış aylarında rahatlatıcı bir yemek arayanlar için mükemmel bir seçeneği ortaya koydu: Çorba! İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, çorbanın rahatlatıcı etkisi sevilen birine sarılmak veya sıcacık bir battaniye altında dinlenmek kadar güçlü.

Walnut Unlimited tarafından yapılan araştırmada, 49 katılımcıya stresli bir gün senaryosu izletildikten sonra kremalı domates çorbası içirildi ve beyin aktiviteleri ölçüldü. EEG cihazıyla yapılan bu ölçümler, çorbanın beyin üzerinde sakinleştirici bir etkisi olduğunu ve sevgi dolu bir sarılma ile aynı etkiyi yarattığını gösterdi.